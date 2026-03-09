Sperrmüll-Aktion in Graz: Hier kannst du Möbel & Co. entsorgen

Wer in Graz sperrige Abfälle loswerden möchte, bekommt bald wieder Gelegenheit dazu. Im Norden findet im März und April eine Sperrmüll-Sammlung statt. Haushalte können Möbel, Teppiche oder andere große Gegenstände entsorgen.

Sperrmüll ist jener Abfall, der aufgrund seiner Größe oder Beschaffenheit nicht in normale Mülltonnen passt. Dazu zählen etwa alte Möbel, Matratzen, Teppiche oder größere Haushaltsgegenstände. Für viele Grazer stellt sich daher regelmäßig die Frage: Wohin damit? Im Grazer Norden gibt es dafür jetzt wieder eine einfache Lösung.

Die Sperrmüll-Sammlung findet an zwei Samstagen statt: Samstag, 14. März 2026

Samstag, 25. April 2026

Jeweils von 8 bis 16 Uhr können Bürger ihren Sperrmüll zur Sammelstelle bringen.

Der Standort befindet sich bei der Firma Ehgartner, Wasserwerkgasse 5 in 8045 Graz.

Einfahrt nur mit Registrierung

Wichtig: Die Einfahrt ist nur mit gültiger Ressourcenpark-Registrierung möglich. Außerdem muss noch ein vergünstigtes Einfahrtskontingent vorhanden sein. Die Kosten entsprechen jenen im Ressourcenpark Graz: 7 Euro pro Einfahrt und bis zu 200 Kilogramm Sperrmüll möglich.

Entsorgung spart Platz und schützt die Umwelt

Die Aktion soll es Haushalten erleichtern, sperrige Gegenstände korrekt zu entsorgen und gleichzeitig illegale Müllablagerungen zu verhindern. Wer also alte Möbel, kaputte Schränke oder andere große Gegenstände loswerden möchte, sollte sich die Termine vormerken. Denn gerade im Frühling nutzen viele Grazer die Gelegenheit, um Keller, Garage oder Wohnung gründlich auszumisten.