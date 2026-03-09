Neue Verkehrsregeln vor Grazer Schule: Zufahrt für Autos gesperrt

Vor der Volks- und Mittelschule St. Andrä in Graz-Gries gelten seit Ende Februar neue Verkehrsregeln. Autos dürfen den Schulvorplatz zu bestimmten Zeiten nicht mehr befahren. Stattdessen gibt es eine eigene Elternhaltestelle.

Der morgendliche Verkehr rund um Schulen sorgt immer wieder für heikle Situationen. Besonders zu Schulbeginn halten viele Autos direkt vor dem Eingang, Kinder steigen aus, wenden zwischen Fahrzeugen oder laufen zwischen parkenden Autos über die Straße. Um diese Situation zu entschärfen, wurde im Bereich der Volks- und Mittelschule St. Andrä im Grazer Bezirk Gries eine neue Verkehrsregel eingeführt.

Zufahrt tagsüber verboten

Seit 23. Februar dürfen Autos an Schultagen zwischen 7 und 17 Uhr nicht mehr vom Bereich der Feuerbachgasse auf den Schulvorplatz zufahren, so aus einem Bericht von MeinBezirk. Gleichzeitig gilt dort ein Halte- und Parkverbot. Ausnahmen gibt es nur für Einsatzfahrzeuge sowie Transporte von Menschen mit Behinderung. Mit dieser Maßnahme soll der Bereich direkt vor dem Schuleingang deutlich ruhiger werden. Für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, wurde eine kurze Haltemöglichkeit in der Maria-Stromberger-Gasse eingerichtet. Vor der Hausnummer 1 können Kinder zwischen 7 und 8 Uhr aussteigen. Wichtig: Dort darf nur kurzgehalten werden, Parken ist nicht erlaubt. Die Idee dahinter: Kinder gehen die letzten Meter selbstständig zu Fuß zur Schule.

Neue Plätze für Menschen mit Behinderung

Auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wurden Anpassungen vorgenommen. Die bisherigen Behindertenparkplätze befinden sich nun in der Feuerbachgasse im Bereich der Hausnummern 15 bis 17. Zusätzlich wurde an der Ecke Grenadiergasse/Granatengasse ein weiterer Parkplatz eingerichtet. Dieser soll unter anderem Einrichtungen in der Umgebung, etwa Beratungsstellen und soziale Organisationen, besser erreichbar machen.

Mehr Übersicht am Schulweg

Ziel der Maßnahmen ist vor allem eines: mehr Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg. Wenn weniger Autos direkt vor der Schule unterwegs sind, verbessert sich die Übersicht im Straßenraum. Gleichzeitig sinkt die Gefahr, dass Kinder beim Ein- oder Aussteigen zwischen Fahrzeuge geraten. Ganz perfekt ist die Lösung allerdings noch nicht: Die Ausfahrt eines angrenzenden Parkplatzes führt weiterhin direkt auf den Schulvorplatz, auch während der Schulzeiten. Dieser Punkt wird weiterhin kritisch beobachtet.