Frau in Graz getötet: Angeklagter spricht von Handlung im „Affekt“

Am Mittwoch beginnt am Landesgericht Graz ein Mordprozess, der in der Steiermark für große Betroffenheit sorgt. Ein 53-jähriger Mann soll im Mai des Vorjahres eine 72-jährige Frau brutal getötet haben.

Die Tat ereignete sich im Mai des vergangenen Jahres im Innenhof eines Mehrparteienhauses nahe dem Grazer ORF-Park. Jetzt muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Ein Gewaltverbrechen aus dem vergangenen Jahr beschäftigt nun das Landesgericht Graz. Am Mittwoch, dem 11. März, muss sich ein 53-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine 72-jährige Grazerin getötet zu haben. Die Tat ereignete sich im Mai des vergangenen Jahres im Innenhof eines Mehrparteienhauses nahe dem Grazer ORF-Park. Rettungskräfte waren damals alarmiert worden, nachdem Anwohner eine schwer verletzte Frau entdeckt hatten. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden. 5 Minuten hat berichtet.

Streit um Terrasse und Vorwürfe

Der 53-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben seit Jahren über die Nutzung der Terrasse geärgert, die er als Allgemeinfläche betrachtete. Als er dort einen Blumentopf entdeckte, der im Zusammenhang mit den Ameisen stand, kam es zur Konfrontation. Worte fielen, die Situation spitzte sich zu, dann verlor der Mann laut Ermittlungen völlig die Kontrolle. Die Anklage beschreibt eine massive Gewalteinwirkung. Die Frau hatte dem körperlich deutlich überlegenen Angreifer keine Chance. Sie erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen.

Fahndung führte rasch zum Verdächtigen

Nach dem Fund der schwer verletzten Frau leitete die Polizei umgehend eine Alarmfahndung im Stadtgebiet ein. Streifen sowie technische Unterstützung wurden eingesetzt, um den Täter ausfindig zu machen. Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 53-jähriger Bewohner des Hauses ins Visier der Polizei. Als Beamte ihn befragen wollten, soll er versucht haben, seine Wohnung zu verlassen. Kurz darauf wurde er festgenommen. Der Mann legte laut Ermittlern ein Geständnis ab. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tat ein langjähriger Nachbarschaftskonflikt vorausgegangen sein. Am Tag des Vorfalls kam es offenbar zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Der Angeklagte erklärte später, er habe „im Affekt“ gehandelt. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch von einer vorsätzlichen Tötung aus und hat deshalb Anklage wegen Mordes erhoben.

Gutachten sieht Gefährlichkeit

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Laut Sachverständigen besteht beim Angeklagten aufgrund einer psychischen Erkrankung weiterhin eine Gefährlichkeit. Deshalb beantragt die Staatsanwaltschaft neben der strafrechtlichen Verurteilung auch die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.