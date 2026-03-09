Nach Fahrradcrash in der Wickenburggasse: Grazerin (82) verstorben

Ein schwerer Fahrradunfall in Graz-Geidorf hat nun ein tragisches Ende genommen. Eine 82-jährige Radfahrerin, die am Freitag nach einer Kollision in der Wickenburggasse reanimiert werden musste, ist im Spital verstorben.

Kollision auf Radweg

Der Unfall ereignete sich Freitagvormittag gegen 9.15 Uhr. Nach bisherigen Informationen war ein 49-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad auf der Wickenburggasse in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr die 82-jährige Pensionistin auf demselben Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Laut Aussagen des Mannes sowie einer Zeugin soll die Frau plötzlich auf die linke Seite des Radweges geraten sein. Der entgegenkommende Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kam zur frontalen Kollision.

Radfahrerin musste reanimiert werden

Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten. Der 49-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich, blieb jedoch ansprechbar und begann sofort damit, der schwer verletzten Frau Erste Hilfe zu leisten. Passanten unterstützten die Rettungsmaßnahmen und verständigten den Notruf. Die 82-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfverletzung und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Die Frau wurde anschließend vom Rettungsdienst in das Uniklinikum Graz gebracht. Dort versorgten Ärzte sie zunächst im Schockraum, bevor sie auf die Intensivstation verlegt wurde. Trotz aller medizinischen Bemühungen erlag die Pensionistin später ihren schweren Verletzungen, so aus einem Bericht des ORF.

Zweiter Radfahrer verletzt

Der 49-jährige Radfahrer wurde ebenfalls ins LKH Graz gebracht, konnte nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 08:51 Uhr aktualisiert