„Geidorf wieder geil machen“: JVP startet mit altbekanntem Kurz-Slogan

Mit einem auffälligen Slogan will die Junge Volkspartei im Bezirk Geidorf im Rahmen der Grazer Gemeinderatswahl auf sich aufmerksam machen und setzt dabei auf eine bewusst provokante Botschaft in alter Sebastian Kurz Manier.

Mit einem ungewöhnlichen Slogan startet die Junge Volkspartei (JVP) in den Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni. Im Univiertel des Bezirks Geidorf präsentierten junge ÖVP-Politiker kürzlich ein Plakat mit der Aufschrift: „Geidorf wieder geil machen.“ Die Aktion fand vor dem bekannten Club Kottulinsky statt, einem Treffpunkt vieler Studierender und Nachtschwärmer. Mit dem provokanten Slogan wolle man bewusst Aufmerksamkeit erzeugen und auf politische Themen aufmerksam machen, die besonders junge Menschen betreffen.

Provokation mit politischem Hintergrund?

Der Slogan erinnert Kampagne des damaligen JVP-Chefs Sebastian Kurz aus dem Jahr 2010. Damals sorgte der Spruch „Schwarz macht Wien geil“ für Schlagzeilen, inklusive des sogenannten „Geilomobils“. Der spätere Bundeskanzler selbst bezeichnete die Kampagne Jahre später als misslungen, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Die Parallelen sieht man bei der JVP Geidorf allerdings anders.

„Junge Politik muss auffallen“

Für Frédéric Schramm, Chef der JVP im Bezirk Geidorf, steht nicht Sebastian Kurz im Mittelpunkt der Kampagne. Der Slogan sei vielmehr eine Anspielung auf den unter Studierenden verbreiteten Spitznamen „Geildorf“ für das Grazer Univiertel. Ziel sei es, auf Themen aufmerksam zu machen, die besonders junge Menschen im Bezirk betreffen. Inhaltlich setzt die JVP vor allem auf Maßnahmen rund um das Nachtleben im Univiertel. Eine zentrale Forderung betrifft die Öffnungszeiten der Gastgärten. Derzeit müssen diese laut Regelung um 23.30 Uhr schließen. Aus Sicht der jungen Politiker sei das zu früh für ein Viertel, das stark von Studierenden geprägt ist. Die JVP fordert daher längere Öffnungszeiten, um das Univiertel lebendiger zu machen und der Gastronomie mehr Spielraum zu geben.