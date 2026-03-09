5 Jahr Managerie: Wie ein kleiner Grazer Kiosk zum Kultort wurde

Der Managerie Kiosk in der Mariahilferstraße 30 ist weit mehr als ein klassischer Kiosk. Der kleine Betrieb kombiniert Shop, Bar und Imbiss mit einem ganz eigenen Flair. Zwischen Getränken und Snacks entdeckt man hier Vintage-Deko, Interiorstücke, Schmuck und allerlei kuriose Fundstücke. Viele Besucher schätzen genau diesen ungewöhnlichen Mix: Man kommt vielleicht nur auf einen Drink vorbei und bleibt plötzlich länger. Man stöbert, plaudert und entdeckt Dinge, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie braucht. Geöffnet ist der Managerie Kiosk mittwochs bis samstags, meist tagsüber mit verlängerten Abendstunden.

©Managerie Ein Ort Mitten in der Stadt zum verweilen.

Eine Idee aus der Corona-Zeit

Dass es diesen Ort heute gibt, ist einer spontanen Entscheidung in einer schwierigen Zeit zu verdanken. Bis 2020 betrieb Maria Reiner in denselben Räumen einen Coworking-Space und arbeitete im Kulturmanagement für die Grazer Off-Szene. Dann kam Corona und stellte vieles auf den Kopf. „Corona hat alles durcheinandergebracht“, erzählt Reiner im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten. Doch statt aufzugeben, nutzte sie die Situation für einen Neuanfang. Ihre Idee: ein kleiner Ort, der Menschen wieder zusammenbringt. „Ich wollte einen faszinierenden Platz schaffen, der Menschen nicht nur zusammenbringt, sondern sie auch visuell, mit Düften, Musik und schönen Dingen verzaubert.“ Ein Kiosk, aber einer, der mehr kann. „Ein Treffpunkt für Nachbarschaft, spontane Gespräche und handverlesene Dinge.“

©Managerie, Maria Reiner, Graz Die Managerie ist eine Mischung aus Wohnzimmer und Shop.

Ein Ort voller kleiner Schätze

Heute wirkt der Managerie Kiosk wie eine Mischung aus Wohnzimmer, Shop und Treffpunkt. Genau so beschreibt ihn auch seine Gründerin. „Für mich ist es eine Mischung aus Kiosk, Wohnzimmer und einem Geschäft voller Schätze“, sagt Reiner. Neben Getränken und kleinen Snacks gibt es Vintage-Objekte, Schmuckstücke, Interior und kuriose Dekorationen. Alles ist sorgfältig ausgewählt. „Es gibt einfach so viele schöne Sachen, die ich selbst gern hätte“, sagt sie schmunzelnd. „Und wenn ich sie verkaufe, können sich andere daran freuen.“

©Managerie Handgemachtes und Vintage treffen aufeinander.

Die „Kiosk-Queen“ aus der Grazer Kulturszene

Maria Reiner ist in Graz keine Unbekannte. Viele nennen sie liebevoll „Kiosk-Queen“. Ihre Wurzeln liegen tief in der Grazer Kulturszene. Unter anderem arbeitete sie viele Jahre beim international bekannten Straßenkunstfestival La Strada. Diese Erfahrungen prägen auch heute noch ihre Arbeit. „Die Kulturszene hat mir gezeigt, wie wichtig offene Räume für Kommunikation und Begegnung sind“, erzählt sie. Genau solche Räume möchte sie auch mit dem Kiosk schaffen: Orte, an denen Menschen einfach zusammenkommen. Auf die Frage welchen Wandel sie in all den Jahren in Graz wahrnehmen konnte, fällt ihr die Antwort leicht: „Graz ist in den letzten Jahren vielfältiger geworden, gleichzeitig merkt man auch, wie stark sich manche Viertel verändern, hin zu viel mehr Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen, mit mehr Grün und mit progressiven Konzepten als Antwort auf drängende Fragen wie dem Klimawandel und einem weltweiten gesellschaftlichem Ruck nach Rechts. Graz ist da eine regelrechte Insel mit seiner weiblichen eher links, grünen und progressiven Regierung“.

Ein Viertel wie ein kleines Brooklyn

Reiner engagiert sich außerdem seit Jahren im Verein Stadtteilprojekt Annenviertel, der sich für Austausch und Zusammenleben im Viertel einsetzt. Mit dem Stadtteil verbindet sie auch persönliche Erinnerungen. „Ich bin hier aufgewachsen, meine Großeltern haben hier gewohnt“, erzählt sie. Das Viertel beschreibt sie mit einem besonderen Vergleich: „Es erinnert mich immer ein bisschen an ein kleines Brooklyn, bunt, vielfältig und voller Leben. Das Annenviertel lebt, es gibt die verschiedensten Bewohner und natürlich auch Probleme, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Meist sind die Ursachen der Probleme auf lokaler Ebene nur schwer lösbar. Armut, Migration, Drogenkonsum, Gewalt haben meist Ursachen, auf die es hinzuschauen gilt. Dennoch passiert im Annenviertel viel um den Menschen zu helfen. Nirgends ist die Dichte an soziokulturellen, sozioökonomischen und sozialen Einrichtungen in Graz höher als im Annenviertel. Die Arbeit unseres Vereins, des Vereins Stadtteilprojekt Annenviertel konzentriert sich seit über 10 Jahren an Formate zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Menschen. Und das funktioniert ganz gut.“

Begegnung statt Online-Shopping

Wenn Maria Reiner in die Zukunft blickt, hat sie einen großen Wunsch, für Graz und für kleine Geschäfte. „Ich wünsche mir, dass lokaler Handel weiterhin funktionieren kann“, sagt sie. Gerade kleine Orte wie ihr Kiosk leben davon, dass Menschen durch die Stadt spazieren, stehen bleiben und Dinge entdecken. „Mehr Begegnungsraum, weniger Autoverkehr und mehr Platz zum Verweilen wären dafür wichtig. “Denn genau dort entsteht das, was den Managerie Kiosk ausmacht: echte Begegnung.

„Ich habe meinen Traumjob gefunden“

Fünf Jahre nach der spontanen Idee ist aus dem kleinen Kiosk längst ein beliebter Treffpunkt im Viertel geworden. Ein Ort, an dem Menschen nicht nur einkaufen, sondern bleiben. Für Maria Reiner ist klar, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen hat. „Ich habe meinen Traumjob als Kiosk-Queen gefunden“, sagt sie und lächelt. Und wer einmal im Managerie Kiosk war, versteht schnell, warum.