Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Hier kommt es in Graz zu Verzögerungen

Der geplante zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 nimmt in Graz langsam Fahrt auf. Ab Montag, dem 9. März, starten entlang der Hilmteichstraße vorbereitende Arbeiten. Dabei werden Bäume und Gehölze entfernt, um die Grundlage für die kommenden Bauprojekte zu schaffen. Mit dem Ausbau soll ein bestehender Engpass auf der Strecke Richtung Mariatrost beseitigt werden. Ziel ist es, den Straßenbahnbetrieb künftig stabiler, zuverlässiger und mit dichteren Intervallen zu ermöglichen, 5 Minuten hat bereits berichtet.

14 Bäume müssen weichen

Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen müssen 14 Straßenbäume entfernt werden. Der Großteil davon steht entlang der Hilmteichstraße südlich der Auersperggasse, ein weiterer Baum befindet sich im Bereich vor dem Billa-Markt. Bei den betroffenen Bäumen handelt es sich überwiegend um Linden und Kastanien. Laut Projektverantwortlichen sind viele dieser Bäume an ihren derzeitigen Standorten stark eingeschränkt, da sie sich in engen Bereichen mit versiegelten Flächen und zahlreichen unterirdischen Leitungen befinden.

Deutlich mehr neue Bäume geplant

Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen, dass die Grünstruktur langfristig sogar verbessert werden soll. Insgesamt sind 36 neue Straßenbäume vorgesehen, also mehr als doppelt so viele, wie derzeit entfernt werden. Diese sollen auf größeren und hochwertigeren Standorten gepflanzt werden. Dadurch können sogenannte klimafitte Baumarten eingesetzt werden, die sich besser entwickeln und später für mehr Schatten und Kühlung im Straßenraum sorgen. Ein besonderes Projekt ist dabei eine neue Baumallee entlang der Hundewiese, die künftig den bisherigen Gehölzsaum ersetzen soll.

Mehr Platz für Straßenbahn, Radfahrer und Fußgänger

Der Ausbau der Linie 1 bringt aber nicht nur Verbesserungen für die Straßenbahn. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch Leitungen erneuert, der Straßenraum neu organisiert sowie Geh- und Radwege verbessert. Damit soll die Verbindung zwischen der Grazer Innenstadt und Mariatrost insgesamt moderner und attraktiver werden. Während der Rodungsarbeiten kann es im Bereich der Baustelle zu vorübergehenden Einschränkungen im Straßenraum kommen. Die Maßnahmen sind jedoch notwendig, um die umfangreichen Bauarbeiten für den Ausbau der Straßenbahnlinie vorzubereiten.