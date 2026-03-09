Vorsicht auf dem Buchkogel – nur Teilstrecke wieder sicher begehbar

Nach den Schneefällen musste der Buchkogel gesperrt werden. Jetzt ist ein Teil wieder begehbar, doch in den Sperrgebieten besteht weiterhin Lebensgefahr.

Nach den heftigen Schneefällen im Februar musste der Buchkogel in Graz vorübergehend gesperrt werden. Umgestürzte und instabile Bäume blockierten die Wege, besonders betroffen waren dabei die Wander- und Zugangsrouten rund um den Buchkogel. Es wurde eindringlich gewarnt, den Wald zu meiden, da akute Lebensgefahr bestand. Mehr dazu hier: Buchkogel in Graz ab sofort gesperrt: Akute Lebensgefahr im Wald.

Buchkogel gesperrt: Hier kannst du wieder gehen

Jetzt konnte immerhin leichte Entwarnung gegeben werden, denn, wie die Stadt am Montag, dem 8. März, mitteilt, ist immerhin der Hauptweg von St. Martin bis zum Lüftungsschacht wieder begehbar. Das Forstteam ist aber weiterhin mit Aufräumarbeiten beschäftigt und damit bleiben auch die Wander- und Seitenwege vorerst gesperrt. „Das Betreten des forstlichen Sperrgebiets ist strengstens verboten, da Lebensgefahr besteht!“, betont die Stadt.



