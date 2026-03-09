Schloßbergbahn fährt wieder: Bahn frei für Grazer Wahrzeichen

Am Schloßberg war in den vergangenen Tagen ungewöhnlich viel los. Hubschrauberflüge, Bauarbeiten und eine Übung sorgten für spektakuläre Bilder. Jetzt gibt es gute Nachrichten für Besucher: Die Schloßbergbahn fährt wieder.

Der Grazer Schloßberg stand in dieser Woche gleich mehrmals im Mittelpunkt. Mehrere Einsätze, Bauarbeiten und Übungen sorgten für außergewöhnliche Szenen über der Innenstadt, von Hubschraubereinsätzen bis hin zu einer realitätsnahen Rettungsübung, 5 Minuten hat berichtet. Jetzt können Besucher aber wieder aufatmen: Seit heute, dem 9. März, fährt die Schloßbergbahn wieder und bringt Gäste bequem hinauf zum beliebten Aussichtspunkt.

Spektakuläre Arbeiten an der Brücke

Besonders spektakulär waren die Arbeiten rund um die Brücke der Schloßbergbahn. Nach einer umfangreichen Sanierung mussten die Bauteile wieder an ihren Platz gebracht werden und das geschah per Hubschraubertransport. Die einzelnen Elemente wurden aus der Luft präzise eingesetzt und montiert. Damit konnte der aufwendigste Teil des Projekts abgeschlossen werden. Die Wege rund um die Anlage sind inzwischen wieder frei zugänglich. Ganz abgeschlossen ist das Projekt jedoch noch nicht: In den kommenden Wochen folgen noch Arbeiten an der Betonauflage, außerdem wird der Belag erneuert und auch Malerarbeiten stehen noch an. Die offizielle Eröffnung der sanierten Brücke ist rund um Ostern geplant.

Übung für den Ernstfall

Neben den Bauarbeiten fand auch eine groß angelegte Einsatzübung statt. Im Zuge der jährlichen Revision der Schloßbergbahn trainierten Einsatzkräfte eine mögliche Evakuierung. Dabei wurde simuliert, dass mehrere Personen in der Bahn eingeschlossen sind. Feuerwehr und Rettung probten Schritt für Schritt den Ernstfall. Laut Verantwortlichen konnten alle Übungsziele erfolgreich erreicht werden. Bereits kurze Zeit zuvor war ein Hubschrauber über dem Schloßberg zu sehen. Grund dafür waren Sicherheitsarbeiten an Bäumen. Mehrere abgestorbene oder instabile Bäume mussten entfernt werden. Insgesamt betrafen die Maßnahmen rund 15 Standorte. Nach dieser arbeitsreichen Woche gibt es nun gute Nachrichten für alle Spaziergänger und Ausflügler. Die Schloßbergbahn fährt wieder.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert