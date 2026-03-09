Graz zieht Bilanz: 69 Maßnahmen für sichereres Zufußgehen umgesetzt

Graz will das Zufußgehen sicherer und attraktiver machen. Zwei Jahre nach dem Beschluss des „Masterplans Gehen“ zieht die Stadt nun Bilanz. Dutzende Projekte wurden bereits umgesetzt, weitere sind in Planung.

Zu Fuß unterwegs zu sein, gehört zum Alltag in jeder Stadt. Doch gerade in dicht bebauten Gebieten entscheidet die Infrastruktur darüber, ob Menschen Wege tatsächlich gerne zu Fuß zurücklegen. In Graz soll sich genau hier in den kommenden Jahren viel verändern. Mit dem Masterplan Gehen, der im Jänner 2024 im Gemeinderat beschlossen wurde, hat die Stadt eine umfassende Strategie gestartet. Rund 200 Maßnahmen wurden darin definiert, mit dem Ziel, Gehwege sicherer, komfortabler und barrierefreier zu machen. Die Vorschläge stammen aus Bürgerrückmeldungen, Bezirksmeldungen sowie fachlichen Einschätzungen der Verwaltung.

Erste Bilanz nach zwei Jahren

Nach den ersten beiden Jahren zieht die Stadt nun eine Zwischenbilanz. An 38 Stellen im Stadtgebiet wurden bereits konkrete Verbesserungen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem Gehsteigverbreiterungen, Lückenschlüsse bei Gehwegen sowie neue Schutzwege, die ein sichereres Queren von Straßen ermöglichen. Neue Zebrastreifen entstanden etwa in der Rösselmühlgasse, Hafnerstraße, Thalstraße beim Schloßplatz, der Plabutscher Straße sowie in der Schrödingerstraße. Auch Bushaltestellen wurden verbessert, indem Warteflächen vergrößert und barrierefrei gestaltet wurden. Weitere Maßnahmen betreffen die Einführung neuer Tempo-30-Zonen, insbesondere im Umfeld von Kindergärten und Schulen.

Schulwege im Fokus

Ein wichtiger Schwerpunkt des Programms liegt auf der Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Deshalb wurden mehrere sogenannte Schulstraßen eingerichtet, in denen der Autoverkehr während bestimmter Zeiten eingeschränkt wird. Zusätzlich wurden Gehsteige an Kreuzungen verbreitert, um bessere Sichtverhältnisse und mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Ein weiteres Projekt ist die barrierefreie Unterführung am Tiefentalweg, die insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine deutliche Verbesserung darstellt.

Zahlreiche Projekte noch in Umsetzung

Neben den bereits realisierten Maßnahmen befinden sich acht Projekte aktuell im Bau, weitere 23 Projekte sind in Planung. Insgesamt wurden damit bereits 69 Maßnahmen aus dem Masterplan gestartet.

Beispiele für Vorhaben die in Bau oder in Planung sind: Verbesserungen für Fußgänger:innen in der Hilmteichstraße (im Zuge der Linie 1)

Besserer Gehweg durch die UF Peter-Tunner-Gasse sowie ebenerdige Querung der Kreuzung Peter-Tunner-Gasse/ Bahnhofgürtel

Bahnhofgürtel Verkehrsberuhigung im Bereich der VS St. Andrä

BeZo / Grüne Meile Kaiserfeldgasse / Neutorviertel

Neugestaltung Tummelplatz

Neuer Gehweg in der Messendorfer Straße und am Köglerweg

Gehsteig-Lückenschluss in der Andritzer Reichstraße

Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Prankergasse und Steinfeldgasse

Gehsteig Johann-Haiden-Straße

Planungen und Wettbewerb zum Griesplatz

Querungen der CvH (Brockmanngasse)

Gehsteig in der Weblinger Straße

Schulumfeldgestaltung in der Nippelgasse

Geh- und Radwegbrücke Murfeld/Feldkirchen

Fußgänger als wichtiger Faktor für die Innenstadt

Neben baulichen Maßnahmen setzt die Stadt auch auf Bewusstseinsarbeit. Ein Beispiel dafür ist die Kampagne „Graz geht immer“, die Menschen motivieren soll, kurze Wege häufiger zu Fuß zurückzulegen. Auch eine Studie zum mobilitätsbezogenen Einkaufsverhalten lieferte interessante Erkenntnisse: Demnach sind Fußgänger besonders wichtige Kunden für den Handel in der Innenstadt. Darüber hinaus richtete Graz im September 2025 den österreichischen Fußverkehrsgipfel aus. Mehr als 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich und Deutschland diskutierten dabei über neue Ansätze für eine fußgängerfreundliche Stadt. Für einzelne Projekte erhielt die Stadt auch finanzielle Unterstützung vom Land Steiermark. So wurden Verbesserungen in der Baiernstraße und Messendorfer Straße mit 568.000 Euro kofinanziert. Das Grazer Projekt der Schulstraßen wurde zudem mit dem AQUILA-Verkehrssicherheitspreis ausgezeichnet, einer Anerkennung für innovative Maßnahmen zur Unfallprävention.

Blick nach vorne: Projekte für 2026

Auch im kommenden Jahr sollen zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Geplant sind unter anderem neue Gehsteige in der Andritzer Reichstraße und der Johann-Haiden-Straße. In der Nippelgasse soll das Schulumfeld verkehrsberuhigt werden. Außerdem steht die Fertigstellung eines neuen Gehweges in der Messendorfer Straße und am Köglerweg an. Weitere Projekte betreffen die Neugestaltung des Tummelplatzes, Verbesserungen der Querungen an der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie die Einführung einer Begegnungszone in der Kaiserfeldgasse.

©Foto Fischer Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist der Ausbau der Infrastruktur ein wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung.

„Sicherheit für Fußgänger hat Vorrang“

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist der Ausbau der Infrastruktur ein wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung. „Ich will, dass Menschen in Graz sicher und bequem unterwegs sind und auch gern zu Fuß gehen. Die Sicherheit von Fußgänger, vor allem von Kindern, hat dabei Vorrang“, sagt sie. Auch die Fußgängerbeauftragte der Stadt Graz, Renate Platzer, sieht im Masterplan einen wichtigen Fortschritt. „Es ist schön zu sehen, dass bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Gleichzeitig wissen wir, dass noch viel zu tun ist. Deshalb ist es wichtig, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“