Heimpremiere für Sturm II steht bevor

Ende Februar verhinderten die Schneemassen den Saisonstart des SK Sturm Graz II in der Admiral 2. Liga gegen den FC Liefering. Das Solarstadion Gleisdorf präsentierte sich im schönsten Winterkleid. Der Schnee ist weg, das Stadion top, am Dienstag kann Sturm II endlich wieder auf eigenem Rasen antreten. Bisher hat die „Zweier“ ja nur zwei Matches in der Fremde absolviert. Erst das endete knapp 1:2 beim KSV, am vergangenen Freitag dann der umjubelte 1:0-Auswärtssieg beim FAC, der für viel Selbstvertrauen sorgen sollte. Weil am kommenden Samstag bereits das Heimspiel gegen Lustenau ansteht – das macht inklusive FAC also drei Spiele in acht Tagen – setzt man bei Sturm auf Rotation. Und auf penible Gegneranalyse. Wurm: „Wir erwarten ein abwechslungsreiches Spiel. Liefering wird mit Wucht und Dynamik auftreten. Aber die Rotation sollte bestmögliche Energie für uns bringen.“

SK STURM GRAZ II – FC Liefering ADMIRAL 2. Liga, Saison 2025/26, Nachtrag zur 18. Runde Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr, Solarstadion Gleisdorf Schiedsrichter: Emil Ristoskov



Die Torjäger: SK Sturm Graz II:

Richmond Osayantin, 3 Tore

Wisler Lazarre, 3 Tore

Daniel Sumbu, 3 Tore



FC Liefering: Aboudacar Sidiki Camara, 6 Tore

Philip Verhounig, 5 Tore Hinspiel (15.8.2025): FC Liefering – Sturm II 2:2