/ ©Holding Graz/Watzinger
Fahrplanänderung: Diese Buslinie wird monatelang aufgeteilt
Wegen Bauarbeiten in der Puntigamer Straße kommt es in Graz für mehrere Monate zu Änderungen im Busverkehr. Die Linie 64 wird vorübergehend geteilt, um trotz der eingeschränkten Fahrbahn einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Aufgrund von Wasser- und Fernwärmeleitungsarbeiten in der Puntigamer Straße steht über größere Abschnitte jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Um trotz der Arbeiten weiterhin stabile Fahrpläne zu ermöglichen wird von Montag, 30. März 2026, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 30. Oktober 2026, bis 24 Uhr die Linie 64 in zwei Linienäste aufgeteilt“, informiert die Holding Graz.
Fahrplanänderungen im Überblick
- Die Linie 64 wird an der Haltestelle Liebenau Murpark in zwei Linienäste aufgeteilt.
- Linie 64E: St. Leonhard/Klinikum Mitte – Liebenau Murpark (Betriebszeiten MO-SO 4.30-24 Uhr).
- Linie 64: Liebenau Murpark – Puntigam (Betriebszeiten MO-SA 4.30-20 Uhr).
