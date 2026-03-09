Auto übersehen: Kollision mit LKW forderte zwei Verletzte

Am Montagvormittag, 9. März 2026, kam es auf der Triester Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der 61-jährige Pkw-Lenker sowie seine 56-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert.

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der Triester Straße in Graz stadteinwärts in Richtung Norden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 56-jährige Mitfahrerin. Der Pkw-Lenker hielt an der Kreuzung Triester Straße – Bahnweg am rechten der beiden Fahrstreifen an und wartete auf Grünlicht, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Zur selben Zeit hielt ein 54-jähriger Lkw-Lenker am linken Fahrstreifen neben dem Pkw und beabsichtigte ebenfalls, die Kreuzung in Richtung Norden zu überqueren.

Auto übersehen: LKW kollidiert mit Fahrzeug

Nachdem die Ampelanlage auf Grünlicht schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Unmittelbar nach dem Überqueren der Kreuzung wechselte der Lkw-Lenker auf den rechten Fahrstreifen und dürfte dabei den Pkw übersehen haben. In weiterer Folge touchierte der Lkw den Pkw und schob diesen rund 40 Meter quer über den Fahrstreifen, bevor beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Der Lkw-Lenker gab an, einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug vermutet zu haben. Der 61-jährige Pkw-Lenker sowie seine 56-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert. Ein Alkomattest verlief bei beiden Lenkern negativ.