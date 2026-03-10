Gartenhütte in Graz Puntigam brannte lichterloh: Übergreifen verhindert

Am Montag, dem 9. März, kam es in einer Heimgartenanlage im Grazer Bezirk Puntigam zu einem Brand. Eine Gartenhütte stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Kurz nach Mittag wurden Einsatzkräfte zu einer Heimgartenanlage in Graz-Puntigam alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Eine Gartenhütte stand bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Durch das rasche Eingreifen der Grazer Berufsfeuerwehr konnte dies jedoch verhindert werden.

©Berufsfeuerwehr Graz Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 18 Feuerwehrleute im Einsatz.

Feuerwehr öffnet Dach für Löscharbeiten

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, setzten die Einsatzkräfte zwei C-Rohre ein. Zusätzlich musste die Dachhaut der Hütte geöffnet werden, damit versteckte Glutnester gezielt gelöscht werden konnten. Die Löschwasserversorgung wurde über ein Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 18 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach intensiven Löscharbeiten konnte der Brand schließlich vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Wie es zu dem Brand in der Heimgartenanlage kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die genaue Ursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.