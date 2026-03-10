Lkw schiebt Auto 40 Meter über die Grazer Triesterstraße: Zwei Verletzte

Ein Lkw kollidierte am Montag, dem 9. März, mit einem Auto in der Grazer Triesterstraße und schob diesen mehrere Dutzend Meter über die Fahrbahn. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung auf der Triesterstraße in Graz. Ein 61-jähriger Autofahrer wartete dort gemeinsam mit einem Lkw-Lenker an einer Ampel. Als das Signal auf Grün wechselte, setzten beide Fahrzeuge ihre Fahrt fort. Kurz darauf wechselte der Lkw-Fahrer auf die rechte Spur, genau auf jene Fahrspur, auf der sich das Auto befand. Dabei kam es zur Kollision

Auto rund 40 Meter mitgeschoben

Der Lastwagen touchierte den Wagen zunächst seitlich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto anschließend etwa 40 Meter quer über den Fahrstreifen geschoben, bevor beide Fahrzeuge schließlich zum Stillstand kamen. Für die Insassen des Autos nahm der Unfall ein schmerzhaftes Ende: Der 61-jährige Lenker sowie seine 56-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Unfallopfer zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Graz. Über die genaue Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch von den Behörden geprüft.