Großer Umbau in Graz: Laimburggasse wird jetzt neu gestaltet

Die Laimburggasse in Graz steht vor einer umfassenden Neugestaltung. Auf rund 800 Metern sollen eine Fahrradstraße, mehr Grünflächen und sichere Schulwege entstehen. Der Baustart ist für Sommer 2026 geplant.

Die Planungen für die Laimburggasse und Teile der Vogelweiderstraße im Grazer Bezirk Geidorf sind abgeschlossen. Ziel des Projekts ist eine deutliche Aufwertung des öffentlichen Raums, mit mehr Sicherheit für Kinder, besseren Wegen für Fußgänger und neuen Grünflächen. Ein zentraler Bestandteil ist die Einrichtung einer Fahrradstraße. Radfahrer haben dort künftig Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. Autos dürfen weiterhin durchfahren, es gilt jedoch Tempo 30.Zusätzlich wird durch eine erweiterte Einbahnführung der Verkehr beruhigt.

Viele Bildungseinrichtungen entlang der Strecke

Die rund 800 Meter lange Verbindung zwischen Wickenburggasse und Heinrich-Casper-Gasse ist schon heute stark frequentiert. Täglich sind hier etwa 2.000 Radfahrer und rund 1.000 Autos unterwegs. Entlang der Strecke befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, darunter Kindergarten, Volksschule, Gymnasium und Hochschule. Gerade deshalb spielte die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen bei der Planung eine zentrale Rolle.

Zahlreiche neue Maßnahmen breitere Gehsteige, besonders entlang der Schulwege

neue Schutzwege und Gehsteigvorziehungen an Kreuzungen

Bevorrangung für Radverkehr an Kreuzungen

neue Elternhaltestellen für sicheres Aussteigen der Kinder

Radabstellplätze und eine Rad-Service-Station

Zusätzlich entstehen Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen, um den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten.

Mehr Bäume und Blühflächen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf mehr Grün im Straßenraum. Insgesamt sollen 11 neue Bäume gepflanzt werden. Dazu kommen Blühwiesen und entsiegelte Flächen, die künftig Regenwasser besser aufnehmen können. Diese Maßnahmen sollen nicht nur das Straßenbild verschönern, sondern auch für mehr Schatten und Abkühlung an heißen Tagen sorgen. Im Zuge der Umgestaltung werden auch Parkflächen neu organisiert. Einige Stellplätze müssen weichen, um Platz für Bäume, Gehsteige und Grünflächen zu schaffen. Insgesamt reduziert sich die Zahl der Parkplätze um etwa 25 Prozent, Parkmöglichkeiten entlang der Straße bleiben jedoch weiterhin bestehen.

©Stadt Graz/Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Wir nutzen die Chance, den gesamten Straßenraum aufzuwerten, mit mehr Grün, mehr Schatten und sicheren Wegen für Kinder.“

Breite Beteiligung der Bevölkerung

Die Planungen basieren auf einem umfangreichen Beteiligungsprozess im Jahr 2025. Mehr als 1.100 Menschen beteiligten sich daran, unter anderem bei Befragungen, Workshops und Begehungen im Viertel. Dabei wurden 314 Fragebögen ausgefüllt und rund 150 Hinweise über eine Online-Plattform eingebracht. Viele Wünsche aus der Bevölkerung, etwa mehr Grünflächen und sichere Schulwege, sind direkt in die Planung eingeflossen. Aktuell läuft noch das behördliche Bewilligungsverfahren. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, soll die Umsetzung im Sommer 2026 starten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 790.000 Euro.

©kk Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) sieht darin einen wichtigen Schritt: „Die Laimburggasse ist nicht nur Wohngebiet, sondern auch Schulweg. Viele Menschen wünschen sich dort mehr Verkehrsberuhigung und mehr Sicherheit für Familien.“

„Laimburggase hat enormes Potenzial“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Bedeutung der Neugestaltung: „Die Laimburggasse hat enormes Potenzial. Wir nutzen die Chance, den gesamten Straßenraum aufzuwerten, mit mehr Grün, mehr Schatten und sicheren Wegen für Kinder.“ Auch Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) sieht darin einen wichtigen Schritt: „Die Laimburggasse ist nicht nur Wohngebiet, sondern auch Schulweg. Viele Menschen wünschen sich dort mehr Verkehrsberuhigung und mehr Sicherheit für Familien.“ Noch in diesen Tagen werden rund 2.500 Anrainer über die geplanten Maßnahmen informiert.