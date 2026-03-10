Insolvenz in Graz: Unternehmen aus Liebenau meldet Konkurs an

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz hat über das Vermögen der Green Business Center Graz GmbH ein Konkursverfahren eröffnet, dies teilte jetzt der Kreditschutzverbrand teil. Der Firmensitz befindet sich in der Liebenauer Hauptstraße 82c in Graz-Liebenau. Das Unternehmen ist auf Betrieb, Entwicklung und Vermietung von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Laut Angaben der Schuldnerseite droht der Gesellschaft Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, nachdem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nicht mehr beglichen werden konnten. Aus diesem Grund wurde der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Nach ersten Informationen sind derzeit etwa 15 Gläubiger in dem Verfahren betroffen. Das Unternehmen beschäftigt einen Mitarbeiter. Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Ekaterina Todorova Yaneva. Alleinige Gesellschafterin ist die Green Finance Group AG.

Unternehmen erst 2021 gegründet

Die Green Business Center Graz GmbH wurde laut Firmenangaben im August 2021 gegründet. Ziel war der Betrieb und die Entwicklung einer Gewerbeliegenschaft in Graz. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, wird nun im Insolvenzverfahren geklärt. Ein Insolvenzverwalter wird nun prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger möglich ist. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt“, erklärt René Jonke, Leiter der Region Süd beim KSV1870. Gläubiger können ihre Forderungen bis 23. April anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für 7. Mai angesetzt.