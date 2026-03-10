„Gar nicht retro“: Graz startet Kampagne gegen Akkus im Restmüll

Lithiumakkus im Restmüll können Brände auslösen. Genau darauf macht jetzt eine neue Kampagne der Holding Graz aufmerksam. Von März bis April werden Grazer im gesamten Stadtgebiet über die richtige Entsorgung informiert.

Immer wieder kommt es in der Abfallwirtschaft zu Bränden und häufig sind falsch entsorgte Batterien und Lithiumakkus der Auslöser. Besonders problematisch sind beschädigte Akkus, die sich durch Kurzschluss oder Hitze entzünden können. Auch in Graz ist das ein bekanntes Problem: In der Abfallbehandlungsanlage in der Sturzgasse kommt es laut Holding Graz mehrmals pro Woche zu Feueralarmen. In vielen Fällen steckt ein Akku im Restmüll dahinter.

Kampagne soll Bewusstsein schaffen

Um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, startet die Holding Graz nun eine stadtweite Informationskampagne. Unter dem Motto „Gar nicht retro: Richtig entsorgen und Brände vermeiden“ wird die Bevölkerung über die richtige Entsorgung von Batterien informiert. Ziel ist es, die Abfalltrennung zu verbessern, Brände zu verhindern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle, darunter Print- und Onlinemedien, Radio, Social Media, Plakate und Info-Flyer. Auch die Graz Abfall-App wird verstärkt beworben.

Batterien sind häufiger als viele denken

Viele Menschen wissen nicht, dass Lithiumbatterien längst in zahlreichen Alltagsgegenständen stecken. Neben Handys oder Laptops finden sich Akkus auch in Spielzeugen, blinkenden Schuhen, Einweg-E-Zigaretten oder Akku-Staubsaugern. Eine Studie des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe zeigt zudem: Bereits 2019 wurden rund 1,4 Millionen Lithiumbatterien falsch im Restmüll entsorgt, Tendenz steigend.

Sicherheit für Menschen und Anlagen

Für die Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft stellen solche Brände ein erhebliches Risiko dar. Auch Anlagen können dabei schwer beschädigt werden. Beteiligungsstadtrat Manfred Eber betont deshalb die Bedeutung der Kampagne: „Falsch entsorgte Batterien und Akkus stellen ein echtes Sicherheitsrisiko dar – für die Mitarbeiter ebenso wie für die Bevölkerung.“ Holding Graz CEO Gert Heigl: „Die nunmehrige Kampagne soll das Bewusstsein schärfen, dass korrekt getrennter Abfall ein wichtiger Teilbereich für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist und insbesondere die richtige Entsorgung von Lithiumakkus und Batterien für die Sicherheit und den Umweltschutz bedeutend sind. Eine kundenorientierte Kommunikation und nachvollziehbare Informationen für die Grazer sind daher besonders wichtig.“ Holding Graz Vorstandsdirektorin Alice Loidl: „Sicherheit hat oberste Priorität. Die steigende Zahl an Bränden zeigt, wie wichtig richtige Entsorgung ist, vor allem bei Akkus. Brände durch Lithiumbatterien bedeuten für uns nicht nur einen erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand, sondern führen auch immer wieder zu gefährlichen Situationen für unsere Mitarbeiter. Prävention durch Information ist daher essenziell.“