„Gar nicht retro“: Graz startet Kampagne gegen Akkus im Restmüll
Lithiumakkus im Restmüll können Brände auslösen. Genau darauf macht jetzt eine neue Kampagne der Holding Graz aufmerksam. Von März bis April werden Grazer im gesamten Stadtgebiet über die richtige Entsorgung informiert.
Immer wieder kommt es in der Abfallwirtschaft zu Bränden und häufig sind falsch entsorgte Batterien und Lithiumakkus der Auslöser. Besonders problematisch sind beschädigte Akkus, die sich durch Kurzschluss oder Hitze entzünden können. Auch in Graz ist das ein bekanntes Problem: In der Abfallbehandlungsanlage in der Sturzgasse kommt es laut Holding Graz mehrmals pro Woche zu Feueralarmen. In vielen Fällen steckt ein Akku im Restmüll dahinter.
Kampagne soll Bewusstsein schaffen
Um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, startet die Holding Graz nun eine stadtweite Informationskampagne. Unter dem Motto „Gar nicht retro: Richtig entsorgen und Brände vermeiden“ wird die Bevölkerung über die richtige Entsorgung von Batterien informiert. Ziel ist es, die Abfalltrennung zu verbessern, Brände zu verhindern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle, darunter Print- und Onlinemedien, Radio, Social Media, Plakate und Info-Flyer. Auch die Graz Abfall-App wird verstärkt beworben.
Batterien sind häufiger als viele denken
Viele Menschen wissen nicht, dass Lithiumbatterien längst in zahlreichen Alltagsgegenständen stecken. Neben Handys oder Laptops finden sich Akkus auch in Spielzeugen, blinkenden Schuhen, Einweg-E-Zigaretten oder Akku-Staubsaugern. Eine Studie des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe zeigt zudem: Bereits 2019 wurden rund 1,4 Millionen Lithiumbatterien falsch im Restmüll entsorgt, Tendenz steigend.
Sicherheit für Menschen und Anlagen
Für die Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft stellen solche Brände ein erhebliches Risiko dar. Auch Anlagen können dabei schwer beschädigt werden. Beteiligungsstadtrat Manfred Eber betont deshalb die Bedeutung der Kampagne: „Falsch entsorgte Batterien und Akkus stellen ein echtes Sicherheitsrisiko dar – für die Mitarbeiter ebenso wie für die Bevölkerung.“ Holding Graz CEO Gert Heigl: „Die nunmehrige Kampagne soll das Bewusstsein schärfen, dass korrekt getrennter Abfall ein wichtiger Teilbereich für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist und insbesondere die richtige Entsorgung von Lithiumakkus und Batterien für die Sicherheit und den Umweltschutz bedeutend sind. Eine kundenorientierte Kommunikation und nachvollziehbare Informationen für die Grazer sind daher besonders wichtig.“ Holding Graz Vorstandsdirektorin Alice Loidl: „Sicherheit hat oberste Priorität. Die steigende Zahl an Bränden zeigt, wie wichtig richtige Entsorgung ist, vor allem bei Akkus. Brände durch Lithiumbatterien bedeuten für uns nicht nur einen erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand, sondern führen auch immer wieder zu gefährlichen Situationen für unsere Mitarbeiter. Prävention durch Information ist daher essenziell.“
In Graz können Akkus unter anderem abgegeben werden:
- im Ressourcenpark Graz
- bei Problemstoffsammelstellen
- beim Giftmüllexpress
- in Geschäften, die Batterien verkaufen
- Jede korrekt abgegebene Batterie hilft dabei, Brände zu verhindern und wertvolle Rohstoffe zu recyceln.
- Denn aus alten Batterien lassen sich Materialien wie Lithium, Nickel, Kupfer oder Kobalt zurückgewinnen, ein wichtiger Beitrag für Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft.