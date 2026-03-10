Umbau: Arche Noah sucht Bauzeit-Gastfamilien für Vierbeiner

Die Arche Noah sucht für ihre Vierbeiner Bauzeit-Gastfamilien während des Hundebereich-Umbaus. Die ersten Bagger rollen am 23. März an.

Spaniel Pongo hat seine Sachen schon gepackt und ist bereit für seinen Siedel-Urlaub - oder auch für ein Für-immer-Zuhause.

Nach acht Jahren Vorbereitung ist es endlich so weit: Dank der Unterstützung des Landes Steiermark kann die Arche Noah den Umbau des Hundebereichs starten. Baustart ist der 23. März 2026, die Fertigstellung der ersten 16 Zwingeranalgen ist für Anfang Juni geplant. Was für den Tierschutz ein großer Schritt nach vorne ist, wird im Alltag eine echte logistische Herausforderung – vor allem für die Hunde.

„Baustellen-Urlaub“ für Hunde

Damit die Tiere die Bauphase so stressfrei wie möglich überstehen, startet die Arche Noah eine Aktion, die an den erfolgreichen „Weihnachtsurlaub“ anknüpft – diesmal heißt sie: „Baustellen-Urlaub“ für Hunde. Gesucht werden Gastfamilien, Paare oder Einzelpersonen, die einem Hund für einige Wochen (oder auch kürzer – je nach Möglichkeit) ein Zuhause auf Zeit schenken. Warum das so wichtig ist: Bauarbeiten bedeuten Lärm, Veränderungen, Gerüche, Unruhe. Dinge, die Hunde im Tierheim besonders belasten können. Ein ruhiger Platz in einer Wohnung oder einem Haus ist für viele Tierheimhunde in dieser Zeit die beste Entlastung.

So funktioniert der „Urlaub“ Gut vorbereitet: Das Team der Arche Noah berät, welcher Hund zu welcher Lebenssituation passt.

Kennenlernen: Spaziergänge und ein behutsames „Beschnuppern“, bevor der Hund einzieht.

Begleitet & verantwortungsvoll: Unterstützung durch das Hundeteam während der gesamten Zeit.

Ohne Druck: Es ist keine Adoption „durch die Hintertür“ – aber wenn es funkt, ist ein Happy End natürlich möglich.

„Wir freuen uns riesig, dass der Umbau endlich starten kann – gleichzeitig wollen wir alles daransetzen, dass unsere Hunde nicht die Leidtragenden der Bauphase sind“, so die Arche Noah. „Ein Baustellen-Urlaub ist für die Tiere nicht nur praktisch, sondern oft auch ein kleines Stück Normalität: Ruhe, Routine, Nähe und vielleicht sogar die Chance, ihr Herz zu verschenken.“

Wer kann helfen?

Wer zwischen 23. März und Anfang Juni einen Hund zeitweise aufnehmen kann, hilft ganz

konkret und spürbar. Auch kurze Zeiträume können wertvoll sein, besonders wenn mehrere

Plätze gemeinsam die Bauzeit abdecken.

Kontakt & Anmeldung: Bitte meldet euch bei der Hunde-Vergabe der Arche Noah: hundevergabe@aktivertierschutz.at oder informiere dich unter: www.aktivertierschutz.at/baustellenurlaub

