Grazer Gesundheitsdrehscheibe zieht nach drei Jahren Bilanz

Drei Jahre nach ihrem Start hat sich die Gesundheitsdrehscheibe Graz von einem Pilotprojekt zu einem etablierten Baustein der kommunalen Gesundheitsversorgung entwickelt. Das Angebot unterstützt Menschen sich im komplexen Gesundheitssystem zurechtzufinden und schneller zur passenden Hilfe zu gelangen. Gerade Menschen mit finanziellen, sozialen oder sprachlichen Hürden brauchen oft deutlich länger, bis sie eine passende Behandlung finden oder geben die Suche nach dieser auf. Die Gesundheitsdrehscheibe setzt genau hier an: Sie berät, begleitet und vermittelt Menschen gezielt zu medizinischen, präventiven und sozialen Angeboten und wirkt so dem Trend der zwei-Klassen Medizin entgegen.

3 Jahre Gesundheitsdrehscheibe

„Unser Gesundheitssystem ist stark – aber nicht für alle gleich leicht zugänglich. Wer krank ist, braucht Unterstützung – nicht ein Labyrinth aus Zuständigkeiten oder Rechnungen. Gesundheit darf keine Frage der Brieftasche sein. Die Gesundheitsdrehscheibe sorgt dafür, dass Menschen schneller zur richtigen Hilfe kommen und stärkt so die Chancengerechtigkeit im Zugang zur Versorgung“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Die Gesundheitsdrehscheibe ist Teil des Ansatzes „Gesundheitsamt vor Ort“, mit dem die Stadt Graz näher zu den Menschen möchte. Neben der offenen Beratung arbeiten die Teams auch mobil im Stadtgebiet – etwa bei Veranstaltungen, in Einrichtungen oder direkt in Stadtteilen. „Das Grazer Gesundheitsamt beschränkt sich nicht auf seinen nüchternen gesetzlich vorgegebenen Auftrag, sondern strebt danach, im Sinne der WHO Gesundheit für alle zu ermöglichen. Die Gesundheitsdrehscheibe ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, wir leiten an und wir zeigen den Weg zu mehr Gesundheit, zu Gesundheitsleistungen und zum gesunden Verhalten. Und das mit individueller Starthilfe und weitgehend ohne Barrieren“, beschreibt Dr.in Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes, den Ansatz dahinter.

Initiative für eine bessere Orientierung im Gesundheitssystem

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist die Vermittlung zu sozialen Angeboten. Daher werden gesundheitliche Probleme nicht ausschließlich medizinisch betrachtet. Menschen werden zu sozialen und präventiven Angeboten vermittelt. Dazu zählen etwa Bewegungsangebote, psychosoziale Beratung oder Unterstützung für pflegende Angehörige. „Nicht jedes Problem lässt sich rein medizinisch lösen. Gerade wenn körperliche, psychische und soziale Faktoren zusammenkommen, ist Orientierung entscheidend. Die Gesundheitsdrehscheibe der Stadt Graz bietet dafür Zeit, Qualität in der Beratung und Unterstützung bei der Suche nach passenden Angeboten“, erklärt Angela Koch, Leiterin der Gesundheitsdrehscheibe.