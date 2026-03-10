In Lebensgefahr: Fußgänger in Graz von Straßenbahn erfasst

Am Dienstagvormittag, 10. März 2026, kollidierte ein Fußgänger mit einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und befindet sich in Lebensgefahr.

Im Grazer Stadtteil Lend kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Unfall. Gegen 10 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 1 stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 78-jähriger Fußgänger auf einem daneben befindlichen Gehsteig. Als die Straßenbahn fast zur Gänze am Mann vorbeigefahren war, beabsichtigte dieser laut Zeugenaussagen die Fahrbahn zu betreten und kollidierte dabei mit der Straßenbahn.

Die Straßenbahnlenkerin hielt umgehend an und leistete mit weiteren Personen Erste Hilfe. Der 78-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ins UKH Graz gebracht. Derzeit befindet er sich in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert