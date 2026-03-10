Trainer Spyros Balomenos verlässt HSG Holding Graz

Nun steht fest: Trainer Spyros Balomenos wird die HSG Holding Graz im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen. Bis zum Saisonende liegt sein voller Fokus jedoch weiterhin auf der HSG Holding Graz. In der HLA Meisterliga stehen noch wichtige Aufgaben bevor, die das Team bis zum Sommer bestmöglich meistern möchte. „Spyros ist an uns herangetreten und hat uns mitgeteilt, dass er sich im Sommer verändern möchte. Es ist für uns natürlich schade, dass unser Weg gemeinsam nicht mehr weitergeht, wir freuen uns aber auch für Spyros, dass er so eine Chance bekommt!“, so HSG-Holding-Graz-Clubmanager Michael Schweighofer. Ab Juli übernimmt er das Traineramt beim ALPLA HC Hard.