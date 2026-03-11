Skip to content
In der Grazer Innenstadt eröffnet Aiola Living.
Graz
11/03/2026
Neueröffnung

Neuer Pop-up Store öffnet bald in Graz

Am kommenden Wochenende eröffnet in der Grazer Innenstadt ein neuer Pop-up Store, der vorerst als Herren-Fashion-Outlet genutzt wird.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

In der Grazer Innenstadt eröffnet am Samstag, 14. März 2026, der Concept Store Aiola Living in der Schmiedgasse. Der Pop-up Store wird als Herren-Fashion-Outlet betrieben und soll das bereits bestehende Fashion-Outlet in der Schmiedgasse 24, das im Herbst 2025 eröffnet wurde, ergänzen. Außerdem möchte das Unternehmen mit der Erweiterung ein Zeichen für die Belebung der Grazer Innenstadt setzen. Die Eröffnung startet ab 14 Uhr.

Am kommenden Wochenende eröffnet in der Grazer Innenstadt ein neuer Pop-up Store.
