Neuer Pop-up Store öffnet bald in Graz

In der Grazer Innenstadt eröffnet am Samstag, 14. März 2026, der Concept Store Aiola Living in der Schmiedgasse. Der Pop-up Store wird als Herren-Fashion-Outlet betrieben und soll das bereits bestehende Fashion-Outlet in der Schmiedgasse 24, das im Herbst 2025 eröffnet wurde, ergänzen. Außerdem möchte das Unternehmen mit der Erweiterung ein Zeichen für die Belebung der Grazer Innenstadt setzen. Die Eröffnung startet ab 14 Uhr.

