Eine Woche volle Verantwortung: Lehrlinge leiten Hofer-Filialen

Acht Lehrlinge aus Graz, Wien und Innsbruck müssen ihr Können beweisen, indem sie eine Woche lang die Leitung einer Filiale übernehmen.

Wie jedes Jahr findet wieder die Hofer-Lehrlingswoche statt. Heuer müssen acht Lehrlinge von 16. bis 20. März in Innsbruck (Tirol), Graz (Steiermark) und Wien die Leitung ausgewählter Filialen übernehmen. Damit soll der nächsten Generation im Lebensmitteleinzelhandel eine Bühne geboten werden.

Persönliche und berufliche Entiwcklung

Dabei müssen die jungen Mitarbeiter sämtliche Aufgaben des Filialalltags übernehmen – von der Regalbetreuung über das Kassieren bis hin zur Dienstplanerstellung. Dennoch ist ein Filialleiter als Ansprechpartner vor Ort. „Unsere Lehrlinge haben bereits bei der letzten Lehrlingswoche 2025 bewiesen, wie viel Herzblut und Können sie mitbringen. Diese Woche bietet unseren jungen Talenten die einzigartige Möglichkeit, alle Facetten des Filialalltags hautnah zu erleben, Verantwortung zu übernehmen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. So investieren wir gezielt in ihre persönliche und berufliche Entwicklung“, betont HR-Leiterin Veronika Stadler.