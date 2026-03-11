„Es geht weiter“: Grazer Modelabel nach „Entscheidungswoche“ gerettet

Eine Woche lang kämpfte das Grazer Modelabel ZERUM um seine Zukunft. Nun meldet sich das Unternehmen nach der „Entscheidungswoche“ mit einer klaren Botschaft: Das Label will seinen Weg weitergehen.

„Die Entscheidungswoche liegt hinter uns und wir sind überwältigt von so viel Zuspruch“, schreibt das Unternehmen.

Vor wenigen Tagen schlug das Grazer Modelabel ZERUM Alarm. Das Unternehmen rund um Gründer Sigmund Benzinger machte öffentlich, dass steigende Kosten, rückläufige Frequenz in Innenstädten und wirtschaftlicher Druck die Zukunft des Labels gefährden, 5 Minuten hat berichtet. Mit der sogenannten „Entscheidungswoche“ von 2. bis 7. März wollte ZERUM zeigen, ob sich der eingeschlagene Weg weiterhin wirtschaftlich tragen lässt. In den Stores in Graz, Wien, Linz und Salzburg sollte sich entscheiden, ob genügend Menschen bewusst zu regional produzierter Mode greifen.

Sigmund Benzinger im Gespräch mit 5 Minuten

„Die Situation hat sich seit 2022/23 deutlich verschärft“, erklärt Geschäftsführer Sigmund Benzinger im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten. Die Ausgangslage war schwierig: steigende Energie- und Personalkosten, hohe Fixbelastungen sowie Kredite aus der Pandemiezeit belasten das Unternehmen weiterhin. Gleichzeitig kämpfen viele kleine Mode-Labels mit sinkender Kundschaft in klassischen Einkaufsstraßen. „Das betreffe nicht nur Graz, sondern alle Standorte,“ so Benzinger.

©zVg „Die Situation hat sich seit 2022/23 deutlich verschärft“, erklärt Geschäftsführer Sigmund Benzinger im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten.

„Überwältigt von so viel Zuspruch“

Nach der entscheidenden Woche meldete sich ZERUM nun über Social Media, mit deutlich erleichterten Worten. „Die Entscheidungswoche liegt hinter uns und wir sind überwältigt von so viel Zuspruch“, schreibt das Unternehmen. Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass unabhängige Marken nur durch die Unterstützung ihrer Community bestehen können. Viele Kunden seien bewusst in die Geschäfte gekommen, hätten eingekauft oder ihre Unterstützung ausgesprochen.

Ein klares Signal für unabhängige Marken

Für das Grazer Label ist das mehr als nur ein wirtschaftlicher Erfolg. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass bewusster Konsum und regionale Produktion weiterhin gefragt sind. ZERUM steht seit seiner Gründung für faire Herstellung, kleine Stückzahlen und langlebige Mode. Anders als große Modekonzerne finanziert sich das Unternehmen ohne große Investoren oder Banken, aus dem laufenden Geschäft. Gerade deshalb sei der direkte Zuspruch der Kundschaft entscheidend.

©zVg Faire Produktion sind ohnehin kostenintensiver; Mehrkosten könnten nicht beliebig an Kunden weitergegeben werden. „Kleine Labels stehen hier besonders unter Druck, da sie keine Skaleneffekte großer Konzerne nutzen können“ so Benzinger gegenüber 5 Minuten.

Blick nach vorne

Nach einer emotionalen Woche richtet das Unternehmen den Blick nun wieder nach vorne. Die Botschaft aus Graz ist klar. „Jetzt schauen wir nach vorne. Mit neuen Kollektionen, neuen Ideen und derselben Überzeugung wie seit 16 Jahren“, heißt es vom Label. Und am Ende bleibt vor allem ein Satz, der vielen Unterstützern Hoffnung machen dürfte: „Danke für eure Unterstützung. Es geht weiter.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 10:38 Uhr aktualisiert