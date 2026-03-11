Mehr Bewegung im Alter: Graz will Senioren fit und aktiv halten

Die Bevölkerung in Graz wird immer größer und auch älter. „Der Anteil der über 65-Jährigen liegt derzeit bei rund 16 Prozent und wird Prognosen zufolge bis 2050 deutlich steigen“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Graz. Die Gemeinderätin der Grazer Grünen, Alexandra Würz-Stalder, bringt daher in der kommenden Gemeinderatssitzung einen dringlichen Antrag ein, um Bewegungsangebote für Senioren weiter auszubauen und stärker bekannt zu machen.

Krafttraining, Tanzen und mehr für ein gesundes Altern

In der Stadt gibt es bereits ein Bewegungsangebot für ältere Menschen, das Teil der Sportstrategie 2030 ist und mit der Graz Bewegung und Gesundheit gezielt fördert. Als Mitglied des internationalen Städtenetzwerks „Global Active City“ setzt die Stadt zudem verstärkt Maßnahmen, die Bewegung im Alltag erleichtern. Regelmäßige Bewegung zählt zu den wirksamsten Maßnahmen für gesundes Altern. Besonders Krafttraining kann helfen, Muskelmasse und Knochendichte zu erhalten und Stürzen vorzubeugen. Auch Tanzen stärkt Fitness, Koordination und Gedächtnis und fördert soziale Kontakte.

Krafttraining- und Tanzangebot in Graz

„Viele Menschen möchten auch im Alter aktiv und selbstständig bleiben. Bewegung spielt dafür eine zentrale Rolle – für die Gesundheit genauso wie für Lebensqualität und soziale Teilhabe“, so die Seniorensprecherin Alexandra Würz-Stalder. Mit dem Antrag soll geprüft werden, wie das bestehende Angebot, etwa durch zusätzliche Krafttrainings- und Tanzangebote, weiterentwickelt und noch mehr ältere Grazer dafür erreicht werden können.