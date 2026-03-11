Gemeinsam statt allein: Treffpunkt für Eltern und ihre Babys

Man bekommt ein Kind – und dann? Plötzlich ist man auf sich alleine gestellt und die Verunsicherung bei den Eltern kann groß sein. Deshalb gibt es einen Eltern-Baby-Treff, um die Herausforderungen gemeinsam meistern zu können.

Der familiäre Alltag kann ganz schön herausfordernd sein. Deshalb gibt es in Graz einen offenen Eltern-Baby-Treff. Dort können Familien andere Eltern in ähnlichen Lebensphasen treffen, um sich darüber auszutauschen. Vor allem profitieren viele Eltern besonders in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder vom Kontakt mit anderen Familien. Denn einerseits können gemeinsam Lösungen für schwierige Situationen gefunden und andererseits können eigene Vorstellungen von gelingender Elternschaft weiterentwickelt werden. Die Möglichkeit zum Austausch besteht zweimal im Monat.