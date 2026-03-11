Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt Eltern mit ihren Kind.
In Graz gibt es einen Treffpunkt für frischgebackene Eltern.
Graz
11/03/2026
Termine

Gemeinsam statt allein: Treffpunkt für Eltern und ihre Babys

Man bekommt ein Kind – und dann? Plötzlich ist man auf sich alleine gestellt und die Verunsicherung bei den Eltern kann groß sein. Deshalb gibt es einen Eltern-Baby-Treff, um die Herausforderungen gemeinsam meistern zu können.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Der familiäre Alltag kann ganz schön herausfordernd sein. Deshalb gibt es in Graz einen offenen Eltern-Baby-Treff. Dort können Familien andere Eltern in ähnlichen Lebensphasen treffen, um sich darüber auszutauschen. Vor allem profitieren viele Eltern besonders in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder vom Kontakt mit anderen Familien. Denn einerseits können gemeinsam Lösungen für schwierige Situationen gefunden und andererseits können eigene Vorstellungen von gelingender Elternschaft weiterentwickelt werden. Die Möglichkeit zum Austausch besteht zweimal im Monat.

as? Wann? Wo?

  • Was: Begegnungsangebot für Familien mit Babys und Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren (Berater: Dominik Paleczek)
  • Wann: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, von 13.30 bis 16.30 Uhr (Nächste Termine: 24.3. | 14.4. | 28.4.)
  • WoFamilien.Kompetenz.Zentrum. | Grabenstraße 90b
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: