Neues Lokal im Grazer Univiertel: Kaffee, Snacks und günstige Menüs

Gute Nachrichten für Studierende und Kaffeeliebhaber in Graz: In der Zinzendorfgasse hat ein neues Café eröffnet. „Coff’n Go“ zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten der Pastaria und bietet Kaffee, Snacks und günstige Mittagsmenüs.

Im Grazer Univiertel gibt es eine neue Adresse für Kaffee und schnelle Snacks. In der Zinzendorfgasse 32 hat kürzlich das Café Coff’n Go eröffnet und ist damit in die ehemaligen Räumlichkeiten der Pastaria eingezogen. Pünktlich zum Semesterstart an der Universität Graz erweitert das Lokal nun das gastronomische Angebot in der beliebten Studenten-Gegend.

Günstiges Mittagsmenü für Studierende

Ein besonderer Fokus liegt auf einem preiswerten Mittagsangebot, das speziell auf Studierende zugeschnitten ist. Von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 14 Uhr wird ein abwechslungsreiches Mittagsmenü angeboten, das bewusst auf das Budget vieler Studenten abgestimmt ist. Damit richtet sich das Café vor allem an jene, die zwischen Vorlesungen schnell und günstig essen möchten.

Kaffee und Snacks für zwischendurch

Neben verschiedenen Kaffeespezialitäten bietet Coff’n Go auch kleine Snacks für den schnellen Hunger. Auf der Karte stehen etwa frisch belegte Kornspitz, Käsestangerl und weitere kleine Imbisse, die sich ideal für eine kurze Pause oder zum Mitnehmen eignen. Durch die Nähe zur Universität und zu zahlreichen Instituten dürfte das Café vor allem für Studierende, Mitarbeiter der Uni und Bewohner des Viertels schnell zu einem neuen Treffpunkt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert