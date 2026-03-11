Grazer wundern sich: Warum fehlen dem goldenen Opern-Fuß Zehen?

Der riesige goldene Fuß vor der Grazer Oper sorgte monatelang für Aufmerksamkeit. Nun wundern sich viele Grazer: Einige Zehen fehlen plötzlich. 5 Minuten hat nachgefragt und die Oper Graz liefert die Erklärung.

Seit Wochen zieht ein riesiger goldener Fuß direkt vor dem Eingang der Grazer Oper die Blicke auf sich. Viele Passanten bleiben stehen, fotografieren die ungewöhnliche Skulptur oder fragen sich, was es damit auf sich hat, 5 Minuten hat berichtet. Der „vergoldete Fuß eines Kolosses“ ist Teil der Inszenierung der Tanzproduktion „La Divina Comedia“. Die Oper Graz verwandelte sich dafür symbolisch in einen gigantischen menschlichen Körper. Die Produktion orientierte sich an Dantes berühmter „Göttlicher Komödie“ und verbindet diese mit Musik von Philip Glass und Arvo Pärt. Das Publikum wird dabei auf eine Reise durch Hölle, Fegefeuer und Paradies geführt.

Leser wundern sich über fehlende Zehen

Am Mittwoch, 11. März, meldeten sich jedoch zahlreiche Leser bei 5 Minuten mit einer Frage: Dem goldenen Fuß fehlen plötzlich mehrere Zehen. Einige vermuteten bereits einen Vandalismusakt. Die auffällige Skulptur war Grazern mittlerweile so vertraut geworden, dass sie fast schon als kleines Stadt-Highlight wahrgenommen wurde.

Oper Graz klärt auf

Doch hinter den fehlenden Zehen steckt kein Schaden und auch kein Vandalenakt. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt die Oper Graz, dass die Skulptur derzeit abgebaut wird, da die Produktion inzwischen beendet ist. Bereits am Dienstag, dem 10. März, haben Techniker mit den Arbeiten begonnen. Schritt für Schritt wird der große Fuß zerlegt und entfernt. Bis Mittwochabend soll die Skulptur vollständig verschwunden sein. Für viele Grazer kommt der Abschied überraschend schnell. Die glänzende Installation hatte sich in den vergangenen Wochen zu einem ungewöhnlichen Blickfang im Stadtbild entwickelt. Manche Passanten hätten den goldenen Fuß sogar schon als eine Art kleines Wahrzeichen vor der Oper wahrgenommen. Doch wie viele Bühnenbilder im Theater gilt auch hier: Die Inszenierung endet und mit ihr verschwindet auch das spektakuläre Kunstobjekt wieder aus dem Grazer Stadtbild.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert