Graz blüht auf: Mehr als 70.000 Blumen werden gepflanzt

Bald wird’s wieder bunt in Graz: Am Eisernen Tor setzen die Gärtner der Holding Graz tausende Blumen rund um die Mariensäule. Insgesamt bringen heuer über 70.000 Pflanzen den Frühling in die Stadt.

Der Frühling macht sich in Graz bemerkbar und am Eisernen Tor wird das jetzt sichtbar. Am Dienstag, 11. März, haben die Mitarbeiter der Holding Graz mit der Auspflanzung der traditionellen Frühlingsblumen begonnen. Bereits in den vergangenen Wochen liefen erste Vorbereitungsarbeiten. Nun wird der zentrale Platz in der Innenstadt Schritt für Schritt in ein farbenfrohes Blumenbeet verwandelt.

Einer der größten Blumenplätze der Stadt

Die Fläche rund um die Mariensäule zählt mit etwa 270 Quadratmetern zu den größten saisonal bepflanzten Bereichen im gesamten Grazer Stadtgebiet. Die Gestaltung der Blumenmuster stammt erneut von den Reviergärtner:innen der Holding Graz. Insgesamt werden hier rund 6.500 Blumen gesetzt, die in den kommenden Wochen für ein buntes Frühlingsbild sorgen sollen.

Zehntausende Blumen in ganz Graz

Doch nicht nur am Eisernen Tor wird gepflanzt. Bereits im vergangenen Herbst wurden im Grazer Stadtgebiet rund 30.000 Blumenzwiebeln gesetzt. Darunter befinden sich etwa 15.000 Tulpen, rund 10.000 Narzissen sowie rund 5.000 Hyazinthen, Krokusse und weitere Zwiebelpflanzen. In den nächsten zwei Wochen sind rund 50 Gärtner:innen der Holding Graz im Einsatz. Sie pflanzen zusätzlich etwa 44.000 Blumen aus der eigenen Gärtnerei auf insgesamt 55 Flächen im Stadtgebiet. Die Gesamtpflanzfläche umfasst rund 1.600 Quadratmeter. Gepflanzt werden unter anderem Vergissmeinnicht, Bellis, Ranunkeln und Stiefmütterchen.

©Foto Fischer Gärtner der Holding Graz Stadtraum, Stadtrat Manfred Eber, Holding Graz CEO Gert Heigl sowie Holding Graz-Vorständin Alice Loidl.

„Der Frühling ist angekommen“

Für Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) ist die Blütenpracht ein sichtbares Zeichen für den Saisonwechsel: „Wenn in Graz überall Blumen zu blühen beginnen, merkt man, dass der Frühling wirklich angekommen ist. Die Bepflanzung am Eisernen Tor und in vielen anderen Teilen der Stadt macht Graz jedes Jahr ein Stück bunter und lebenswerter. Mein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Holding Graz, die mit viel Engagement und Fachwissen dafür sorgen, dass unsere Stadt jedes Frühjahr so schön erblüht.“

Beitrag zur Lebensqualität

Auch die Holding Graz betont die Bedeutung der Frühlingsbepflanzung für das Stadtbild. CEO Gert Heigl sagt: „Blumen und Grünflächen sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt. Mit mehr als 70.000 Blumen im gesamten Stadtgebiet setzen wir auch heuer wieder ein sichtbares Zeichen für Lebensqualität und ein gepflegtes Stadtbild in Graz.“ Holding Graz Vorständin Alice Loidl ergänzt: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten mit viel Fachwissen und Engagement einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Die Frühlingsbepflanzung sorgt nicht nur für ein schönes Stadtbild, sondern steigert auch die Aufenthaltsqualität für die Menschen in Graz.“