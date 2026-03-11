Bei Kreuzung übersehen: Autofahrer überrollt Fuß von E-Scooter-Lenker

In Graz-Straßgang kam es Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Ein 48-jähriger Grazer wurde dabei schwer verletzt und ins UKH Graz gebracht.

Gegen 9.10 Uhr war ein 75-jähriger Grazer mit seinem Wagen Mittwoch, dem 11. Märze 2025, in der Salfeldstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Straßganger Straße hielt er bei einem „Vorrang geben“-Schild an. Anschließend wollte der Mann nach rechts in die Straßganger Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 48-jähriger Grazer mit seinem E-Scooter unterwegs. Er fuhr laut Polizei vorschriftswidrig auf dem westlichen Gehsteig der Straßganger Straße in Richtung Norden. Als er sich der Kreuzung näherte, bemerkte er den stehenden Wagen. Der E-Scooter-Lenker sah, dass der 75-Jährige zwar nach Norden blickte, jedoch nicht in seine Richtung schaute. Offenbar wurde der 48-Jährige vom Autofahrer nicht wahrgenommen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 48-Jährige seinen E-Scooter ab. Trotzdem kam es in diesem Moment zum Zusammenstoß mit dem anfahrenden Pkw des 75-Jährigen. Dabei wurde der rechte Fuß des E-Scooter-Fahrers vom rechten Vorderrad des Autos überfahren. Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er ins UKH Graz eingeliefert.