Kanadische Botschafterin Grant zu Besuch in Graz

Internationaler Besuch in Graz: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) empfing am Mittwochvormittag, dem 11. März 2026, die kanadische Botschafterin in Österreich, Alison Grant, zu einem Antrittsbesuch in der Grazer Burg. Bei dem Arbeitsgespräch tauschten sich beide über aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie über Möglichkeiten aus, die Beziehungen zwischen der Steiermark und Kanada weiter zu vertiefen. Kunasek betonte dabei die Bedeutung der Partnerschaft mit Kanada. „Kanada ist für die Steiermark nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, sondern auch ein Land, mit dem uns in vielerlei Hinsicht eine ähnliche Mentalität verbindet: Herzlichkeit, Bodenständigkeit und zugleich ein starker Innovationsgeist.“

Bedeutung stabiler Handelsbeziehungen

Ein zentrales Thema des Treffens war die exportorientierte Industrie in der Steiermark. Gerade internationale Handelsbeziehungen spielen für die Region eine große Rolle. Die Vereinigten Staaten zählen dabei zu den wichtigsten Exportmärkten für Österreich und besonders für die Steiermark. Aktuelle handelspolitische Entwicklungen und mögliche Zölle stellen exportorientierte Unternehmen jedoch vor Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wurde auch über stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und konstruktive Lösungen im internationalen Handel gesprochen.

©Land Steiermark/Binder Landeshauptmann Mario Kunasek empfing die kanadische Botschafterin Alison Grant in der Grazer Burg.

Steirische Wirtschaft als Innovationsmotor

Im Gespräch hob Kunasek auch die besondere Struktur der steirischen Wirtschaft hervor. Ein wichtiges Merkmal sei die enge Zusammenarbeit von Industrie, Forschung und Politik in sogenannten Clusterstrukturen. Initiativen wie der Mobilitätscluster AC Styria oder der Holz- und Eco-Tech-Cluster tragen dazu bei, Innovationen voranzutreiben und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken.

Kooperation auch künftig vertiefen

Mit einer Forschungsquote von rund fünf Prozent des regionalen Bruttoinlandsprodukts zählt die Steiermark zu den innovationsstärksten Regionen Europas. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Wirtschaft zudem stark gewandelt – von klassischen Schwerindustrien hin zu einer wissens- und technologieorientierten Industrie. Beim Treffen wurden auch mögliche Anknüpfungspunkte für eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Kanada in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Forschung besprochen. „Der persönliche Austausch mit internationalen Partnern ist eine wichtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Die Steiermark ist eine offene und international vernetzte Region – ich bin überzeugt, dass wir die guten Beziehungen zwischen Kanada und der Steiermark auch in Zukunft weiter vertiefen können“, so Kunasek abschließend.