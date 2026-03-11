Steirische Fotografin holt Bronze beim Austrian Wedding Award

Erfolg für die Fotografin aus Premstätten: Conny Leitgeb wurde beim Austrian Wedding Award in Wien für ein besonderes Hochzeitsfoto ausgezeichnet. Ihr Strandmotiv aus Apulien schaffte es unter fast 900 Einreichungen aufs Stockerl.

Großer Moment für Conny Leitgeb aus Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark): Beim Austrian Wedding Award in Wien durfte sie den Bronze-Award entgegennehmen. Ausgezeichnet wurde ihr Foto „AMORE per Sempre“ in der Kategorie Hochzeitsportrait. Der Bewerb gilt als wichtigste Auszeichnung der österreichischen Hochzeitsbranche. Umso bemerkenswerter ist die Platzierung: Insgesamt wurden heuer knapp 900 Projekte aus ganz Österreich eingereicht – von Fotografie über Floristik bis hin zu Design. Dass Leitgebs Bild unter diesen vielen Einreichungen den dritten Platz erreichte, ist für die steirische Fotografin eine besondere Anerkennung.

©dreizehn.wedding Unter fast 900 Einreichungen: Beim Austrian Wedding Award in Wien schaffte es die steirische Fotografin mit ihrem Projekt aufs Stockerl.

„… möchte mich gleichzeitig auch bei allen Brautpaaren bedanken“

Das prämierte Foto zeigt eine intime Strandhochzeit mit wenigen Gästen. Im Mittelpunkt stehen ungestellte Augenblicke, die Nähe und Lebensfreude einfangen. Genau solche authentischen Momente sind es, die Leitgeb in ihrer Arbeit sucht. „Ich fühle mich sehr geehrt für diese wundervolle Auszeichnung und möchte mich gleichzeitig auch bei allen Brautpaaren bedanken, die mir in den letzten Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich darf die schönsten und intimsten Momente ins rechte Licht rücken – und mit viel Übung und Gespür mich dabei auch selbst immer wieder Schritt für Schritt weiterentwickeln“, sagt die Fotografin.

©Conny Leitgeb Ausgezeichnetes Bild: Mit ihrem Strandfoto „AMORE per Sempre“, aufgenommen bei einer Hochzeit in Apulien, überzeugte Leitgeb die Fachjury.

Hochzeiten auch im Ausland

Der Schritt über die Landesgrenzen hinaus gelang bereits vor einigen Jahren. 2023 fotografierte Leitgeb eine Hochzeit in Kroatien. Das nun ausgezeichnete Bild entstand bei einer Hochzeit in Apulien in Italien. Auch künftig soll es international weitergehen. „Auch 2026 darf ich wieder in Italien eine Hochzeit fotografieren – ich freue mich schon sehr auf diese wunderschöne, nächste Erfahrung und darauf, neue Regionen kennenzulernen!“, so Leitgeb.

©dreizehn.wedding Großer Erfolg für Conny Leitgeb: Die Fotografin aus Premstätten holte beim Austrian Wedding Award 2026 Bronze in der Kategorie Hochzeitsportrait.

Fokus auf kleine, intime Feiern

Ihr besonderer Fokus liegt auf sogenannten Elopement Weddings, also kleinen Hochzeiten mit wenigen Gästen. Für Leitgeb steht dabei vor allem die Atmosphäre im Vordergrund. „Egal, ob nur zu zweit oder auch mit 30 oder 40 Personen: der Gedanke an Vertrautheit, Intimität und ganz viel Liebe, gemeinsam zelebriert mit den engsten Gästen, steht für mich im Mittelpunkt.“

Leidenschaft seit über zehn Jahren

Leitgeb startete ursprünglich in der Eventfotografie und bildete sich über die Jahre kontinuierlich weiter. Eine Wedding Masterclass der damaligen Grazer Fotoschule by Ulf Thausing im Jahr 2017 ebnete ihr den Weg in die Hochzeitsfotografie. Ihre erste Hochzeit fotografierte sie 2018 in Niederösterreich. „Seit nunmehr über zehn Jahren lebe ich meine Leidenschaft für die Fotografie aus. Jeder Klick auf den Auslöser ist für mich nicht nur ein technischer Akt, sondern ein Ausdruck meiner Liebe zur visuellen Kunst.“