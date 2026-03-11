Demo zieht wieder durch Graz – Öffis müssen kurz anhalten

Am Samstag, 14. März, zieht eine Versammlung vom Griesplatz bis zum Eisernen Tor durch die Grazer Innenstadt. Entlang der Route kann es am Nachmittag zu kurzen Anhaltungen mehrerer Straßenbahnlinien kommen.

Am Samstag, dem 14. März 2026, wird es am Nachmittag in der Grazer Innenstadt etwas voller. Grund dafür ist eine Versammlung, die um 14 Uhr am Griesplatz Nord startet. Rund zwanzig Minuten später setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führt über Griesgasse und Belgiergasse, weiter über die Tegetthoffbrücke und den Andreas-Hofer-Platz. Danach geht es über Albrechtgasse, Schmiedgasse und Stubenberggasse weiter bis zum Eisernen Tor, wo die Ankunft gegen 15 Uhr geplant ist.

Linie 16 muss kurz warten

Während sich der Demonstrationszug durch die Stadt bewegt, kann es auch bei den Öffis zu kurzen Unterbrechungen kommen. Die Straßenbahnlinie 16 wird zwischen 14.30 Uhr und etwa 14.45 Uhr im Bereich Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz angehalten. In dieser Zeit können sich Fahrten kurzfristig verzögern.

Mehrere Linien beim Eisernen Tor betroffen

Kurz darauf erreicht der Demonstrationszug den Bereich rund um das Eiserne Tor. Dort kann es zwischen 14.55 Uhr und etwa 15.10 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7 kommen. Besonders rund um Stubenberggasse und Eisernes Tor müssen Fahrgäste daher mit kurzen Wartezeiten rechnen. Die angegebenen Uhrzeiten gelten laut Holding Graz nur als Richtwerte. Je nach Verlauf der Versammlung können sich die Anhaltungen der Straßenbahnen noch verschieben.