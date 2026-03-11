Graz99ers vor Villach-Spiel: „Gedanken beim KAC und Jordan Murray“

Mit einem echten Playoff-Krimi sind die Moser Medical Graz99ers in die Viertelfinalserie gestartet. Beim 2:1-Overtime-Erfolg sicherte Josh Currie den Steirern den ersten Sieg. Für die 99ers war es saisonübergreifend bereits die siebte Playoff-Partie hintereinander, die erst in der Verlängerung entschieden wurde. Currie bewies dabei einmal mehr seine Nervenstärke. Schon die letzten beiden Overtime-Spiele im Grunddurchgang – beim 4:3 gegen Linz und beim 3:2 gegen den HC Bozen – entschied er. Trotz des Erfolgs bleibt Head Coach Dan Lacroix kritisch: „Wir sind wirklich glücklich über diesen ersten Sieg, allerdings nicht glücklich darüber, wie wir gespielt haben.“ Dass es in den Playoffs schwierig wird, sei für ihn jedoch keine Überraschung. „Wir haben ja niemals erwartet, dass es einfach wird. Wer so etwas erwartet hat, war noch nie in Playoffs.“

Selbstkritik vor Spiel zwei

Bereits am Donnerstag (12. März, 19.15 Uhr) geht die Serie in der Villacher Stadthalle weiter. Für die Grazer steht fest, dass sie ihr Spiel deutlich verbessern müssen. Vor allem mit dem Puck müsse man einfacher agieren. Stürmer Chris Collins spricht von zu vielen Fehlern in der Mittelzone: „Wir hatten zu viele Turnovers in der Mittelzone, dadurch ist Villach zu so vielen Chancen gekommen. Und – wir müssen den Puck einfach öfters ins Netz bekommen.“ Für Collins ist das Spiel in Villach zudem etwas Besonderes. Vier Jahre spielte er für den VSV, erzielte dort 70 Tore und sammelte 159 Punkte.

Lacroix fordert mehr Härte

Auch Lacroix warnt davor, sich auf ein mögliches Momentum zu verlassen. „Jeder Coach erzählt doch seiner Mannschaft von irgendeinem Momentum.“ In den Playoffs müsse man schnell abhaken können. Entscheidend sei vor allem das Spiel ohne Puck. Die Grazer sollen härter auftreten, mehr Zweikämpfe gewinnen und konsequenter spielen. „Bei uns haben nicht ein, nicht zwei, sondern mehrere Spieler nicht ihr ‚A-Game‘ gespielt.“ Genau dieses „A-Game“ brauche es jedoch im zweiten Spiel in Villach.

„Auch unsere Gedanken sind in Klagenfurt, beim KAC, bei Jordan Murray“

Neben dem sportlichen Geschehen gibt es aber noch ein anderes Thema, das die Eishockey-Familie beschäftigt. Während der Partie bekamen Team und Trainer zunächst nur wenig von den Ereignissen in Klagenfurt rund um KAC-Spieler Jordan Murray mit. Als Dan Lacroix davon erfuhr, zeigte er sich betroffen: „Es zeigt uns wieder, dass alles doch nur ein Spiel ist. Und in solchen Momenten wird jedes Spiel zur Nebensache.“ Auch Graz99ers-Präsident Herbert Jerich meldete sich zu Wort und betonte den Zusammenhalt im österreichischen Eishockey: „Auch unsere Gedanken sind in Klagenfurt, beim KAC, bei Jordan Murray und dem Hoffen der gesamten Graz99ers-Familie, dass alles ein gutes Ende nehmen wird!“