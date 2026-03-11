Nachbarin (72) wegen Ameisenstraße getötet – lebenslange Haft

Ein Nachbarschaftsstreit in Graz-Jakomini endete mit einer brutalen Gewalttat. Ein 53-jähriger Grazer attackierte seine 72-jährige Nachbarin so heftig, dass sie starb. Am Mittwoch fiel am Grazer Schwurgericht das Urteil.

Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit in Graz eskalierte wegen einer Ameisenstraße brutal - eine 72-jährige Pensionistin wurde getötet. Nun fiel das Urteil gegen den 53-jährigen Nachbarn.

Am Mittwoch stand ein 53-jähriger Grazer wegen Mordes am Grazer Schwurgericht vor Gericht. Auslöser der tödlichen Gewalttat soll laut Prozess eine Ameisenstraße gewesen sein. Der 53-jährige Grazer entdeckte in der Wohnung seiner Mutter zahlreiche Ameisen und verfolgte deren Spur bis zu einem Blumentopf auf einer Terrasse eines Hauses in der Scheigergasse im Bezirk Jakomini. Genau dieser Bereich war zwischen ihm und der 72-jährigen Nachbarin seit Jahren Streitpunkt. Beide hatten unterschiedliche Ansichten darüber, ob die Terrasse zur Allgemeinfläche des Hauses gehört.

Begegnung endet in Gewalt

Als der Mann den Blumentopf anhob, kam es zur Begegnung mit der Pensionistin. Die Situation eskalierte rasch. Laut den im Prozess geschilderten Abläufen schlug der Angeklagte zunächst auf die deutlich kleinere Frau ein. Die 72-Jährige wurde anschließend zu Boden gebracht und weiter attackiert. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der Mann schließlich zu einem Spaten und schlug damit mehrfach auf sein Opfer ein. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gutachten und Prozess

Vor Gericht geriet der 53-Jährige bei seiner Befragung laut „Kronen Zeitung“ mehrfach unter Druck. Ein psychiatrisches Gutachten kam zu dem Schluss, dass er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, jedoch an einer psychischen Erkrankung leidet. Deshalb wurde neben der Haft auch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.

Urteil am Schwurgericht

Am Mittwochnachmittag, dem 11. März 2026, verkündete das Grazer Schwurgericht schließlich das Urteil. Der Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, zusätzlich wurde seine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum angeordnet. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 17:25 Uhr aktualisiert