16. IBOBB-Messe in Graz eröffnet: Orientierung für Bildung und Beruf

In Graz ist die 16. IBOBB-Messe eröffnet worden. Rund 30 steirische Initiativen zeigen dort ihre Angebote zur Bildungs- und Berufsorientierung und geben Lehrkräften neue Impulse für die Arbeit mit Jugendlichen.

In Graz ist am Mittwoch, dem 11. März 2026, die 16. IBOBB-Messe eröffnet worden. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen von Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf. Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Wirtschaft und Beratungseinrichtungen kommen dabei zusammen, um ihre Angebote vorzustellen und Erfahrungen auszutauschen. Zur Eröffnung kamen unter anderem Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, PH-Rektorin Beatrix Karl sowie Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl. Gemeinsam mit Bildungslandesrat Stefan Hermann und Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer unterstrichen sie die Bedeutung einer guten Bildungs- und Berufsorientierung für junge Menschen in der Steiermark.

Rund 30 Initiativen vertreten

Die IBOBB-Messe – die Abkürzung steht für Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf – findet heuer bereits zum 16. Mal statt. Rund 30 steirische Initiativen präsentieren ihre Programme und Angebote. Zielgruppe sind vor allem Schülerberaterinnen und Schülerberater, BBO-Lehrende sowie BO-Koordinatorinnen und -Koordinatoren. Sie haben hier die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, neue Beratungsangebote kennenzulernen und Ideen für den Unterricht mitzunehmen. Damit soll die Bildungs- und Berufsorientierung an den Schulen weiter gestärkt werden.

Überblick für Jugendliche

Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betonte bei der Eröffnung die große Bedeutung von Orientierung für junge Menschen. „Der ganze Themenkomplex der Berufsbildung und Berufsorientierung ist enorm wichtig. Angefangen von den Lehrkräften, die mit den Eindrücken des heutigen Tages zurück an ihre Standorte kommen und Schülerinnen und Schüler gezielt bei der Entscheidung über ihre Zukunft unterstützen können.“ Gerade weil das Angebot an Ausbildungen groß sei, brauche es einen guten Überblick. „Gerade weil ein genauer Überblick über das vorhandene Angebot für Jugendliche oft nicht einfach möglich ist, sind gebündelte Informationsangebote wie diese Messe von großer Bedeutung“, so Hermann.

©Land Steiermark/Robert Binder Bildungsmesse eröffnet: Landesrat Willibald Ehrenhöfer, AK-Bildungsexpertin Alexandra Hörmann, AK-Präsident Josef Pesserl, PH-Rektorin Beatrix Karl, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Bildungslandesrat Stefan Hermann. (v.l.)

Bedeutung für Wirtschaft und Regionen

Auch Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor. „Qualifizierung ist ein zentraler Schlüsselfaktor für den Erfolg der steirischen Wirtschaft“, erklärte er. Junge Menschen müssten das vorhandene Ausbildungsangebot kennen, um eine gute Entscheidung für ihre berufliche Zukunft treffen zu können.