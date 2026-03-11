Grazer Institution vor dem Aus? Schwentner bietet Gerüchten Paroli

Steht die Grazer Postgarage vor dem Aus? Eine Petition warnt vor Folgen des neuen Rahmenplans für das Areal Rösselmühle. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner stellt nun klar: Die Kult-Location bleibt.

Im Grazer Bezirk Gries sorgt die geplante Entwicklung des Areals rund um Rösselmühle und Postgarage derzeit für Diskussionen. Auslöser ist der neue städtebauliche Rahmenplan der Stadt Graz, der am Donnerstag, dem 12. März, beschlossen werden soll. Während die Stadt darin die Grundlage für ein neues Stadtquartier sieht, warnt das „Komitee Rösselmühle“ in einer Petition vor massiven Folgen für den Stadtteil und sogar vor einem möglichen Ende der Postgarage.

„Komitee Rösselmühle“ spricht von „skandalösem“ Rahmenplan

Das „Komitee Rösselmühle“ spricht von einem „skandalösen“ Rahmenplan. In der Petition heißt es, der Beschluss würde „den sicheren Abriss der historischen Mühle“ bedeuten. Zudem befürchten die Initiatoren Nutzungskonflikte, die den Veranstaltungsort Postgarage „in seiner wirtschaftlichen Existenz bedrohen“ könnten. Besonders kritisch gesehen wird der geplante Wohnanteil von rund 60 Prozent, der laut Komitee vor allem Investoren dienen würde.

Stadt präsentiert Zukunftsbild

Die Stadt Graz sieht das Projekt dagegen als große Chance für den Bezirk. Der Rahmenplan soll ein klimaorientiertes, gemischt genutztes Stadtquartier ermöglichen. Vorgesehen sind unter anderem neue öffentliche Grünflächen, durchgängige Fuß- und Radwege sowie Raum für Kultur, Bildung, soziale Einrichtungen und kleinteiliges Gewerbe. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont vor allem die Bedeutung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks: „Ich wohne selbst im Bezirk Gries und kenne die Bedürfnisse der Bewohnerschaft. Es ist wichtig, dass ein öffentlicher, zusammenhängender Grünanteil geschaffen wird, das ist ein Kernstück des Rahmenplans.“

Was mit der Postgarage passiert

Besonders viele Gerüchte kursieren derzeit rund um die Zukunft der Postgarage – einem bekannten Musik- und Veranstaltungsort in Graz. Genau hier widerspricht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) den Befürchtungen deutlich. In einem Video stellt sie nun klar: „So Leute, die Postgarage wird nicht zugesperrt.“ Die Behauptung, dass der Rahmenplan die Location gefährde, sei schlicht falsch: „Das ist Blödsinn.“ Schwentner betont auch die kulturelle Bedeutung des Clubs für die Stadt: „Ich habe selber jahrelang in der Postgarage aufgelegt und der Klub ist einfach Teil der Grazer DNA.“

„Soll als Musiklocation erhalten bleiben“

Laut der Vizebürgermeisterin sichere der Rahmenplan den Standort sogar ab. Die Postgarage steht unter Denkmalschutz, außerdem sei im Plan ausdrücklich festgehalten, dass sie weiterhin als Event- und Musiklocation bestehen soll. „Der Rahmenplan Rösselmühle schützt die Postgarage, weil die Postgarage ist denkmalgeschützt und im Rahmenplan ist eindeutig festgehalten, dass die Postgarage als Event und Musiklocation erhalten bleiben soll“, so Schwentner. Ohne diese Planung hätte die Stadt sogar weniger Möglichkeiten, Kultur dort langfristig abzusichern. „Mit ihm sorgen wir deswegen langfristig dafür, dass die Postgarage auch in Zukunft laut bleiben kann.“