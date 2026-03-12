Totes Baby auf Carport in Graz: Ermittlungen gegen Mutter eingestellt

Der Fall eines toten Neugeborenen, das im Herbst 2025 auf einem Carport in Graz entdeckt wurde, ist juristisch beendet. Ein Gutachten konnte nicht klären, ob das Baby bei der Geburt noch lebte. Das Verfahren wurde eingestellt.

Ein Fall, der im vergangenen Herbst für große Betroffenheit sorgte, ist nun juristisch abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Graz hat das Strafverfahren gegen die Mutter eines toten Neugeborenen eingestellt, das im September 2025 auf einem Carport-Dach gefunden worden war.

Umfangreiche Ermittlungen

Ende September 2025 entdeckten Anwohner ein totes Neugeborenes auf dem Dach eines Carports bei einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Wetzelsdorf. Der Fund löste umfangreiche Ermittlungen aus, 5 Minuten hat berichtet. Kurz nach dem Vorfall wurde die Mutter des Kindes festgenommen. Gegen sie wurde zunächst wegen Mordverdachts ermittelt. Wenige Tage später kam die Frau in Untersuchungshaft. Im Laufe der Ermittlungen wurde ein gerichtsmedizinisches Gutachten eingeholt. Dieses sollte klären, ob das Kind bei der Geburt noch gelebt hatte. Genau diese Frage ließ sich laut Sachverständigem jedoch nicht eindeutig beantworten. Anhand der erhobenen Befunde konnte nicht festgestellt werden, ob das Neugeborene lebend zur Welt kam oder bereits tot geboren wurde.

Strafrechtlicher Nachweis fehlt

Für eine strafrechtliche Verfolgung wäre dieser Nachweis jedoch entscheidend gewesen. Ohne eine klare Feststellung des Todeszeitpunkts kann kein entsprechender Tatbestand rechtlich begründet werden. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren nun endgültig eingestellt. Zu Beginn der Ermittlungen stand noch Mordverdacht im Raum. Im Laufe der Untersuchungen änderte sich jedoch die rechtliche Einschätzung. Ein psychologisches Gutachten hatte ergeben, dass eher der Tatbestand der Tötung eines Kindes bei der Geburt geprüft werden könnte. In diese Richtung wurde anschließend weiter ermittelt. Die Frau befand sich insgesamt 16 Tage in Untersuchungshaft, bevor sie wieder entlassen wurde. Da sich letztlich auch der Verdacht einer Tötung bei der Geburt nicht mit ausreichender Sicherheit nachweisen ließ, gilt der Fall nun aus juristischer Sicht als abgeschlossen.