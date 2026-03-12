Einbruchsserie in Graz-Eggenberg geklärt: Drei Männer verhaftet

Nach mehreren Einbrüchen in Trafiken, Autos und Geschäfte im Grazer Bezirk Eggenberg hat die Polizei nun drei Verdächtige ausgeforscht. Das Trio soll für eine ganze Serie von Einbruchsdiebstählen verantwortlich sein.

Nachdem es zwischen Ende November und Ende Dezember 2025 zu einer Häufung von Einbrüchen, vor allem in Trafiken und Fahrzeugen, gekommen war, nahmen die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos die Spur auf. Durch intensive Ermittlungsarbeit gelang es nun, drei Männer im Alter von 18, 25 und 50 Jahren als Tatverdächtige zu identifizieren. Die Tatverdächtigen kannten sich bereits aus gemeinsamen Haftaufenthalten. Die durch das Trio verursachte Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Folgende Delikte konnten dank der Polizei nachgewiesen werden: Sechs Einbruchsdiebstähle in Trafiken

Ein Einbruchsdiebstahl in ein Waffengeschäft

Ein Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle

Mindestens vier Einbrüche in Pkw

Ein Ladendiebstahl

Drei Männer verhaftet

Der 25-Jährige sowie der 50-Jährige befinden sich bereits seit längerer Zeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Beide zeigten sich bei den Einvernahmen zu den Vorwürfen geständig. Der dritte Tatverdächtige, ein 18-jähriger Grazer, wurde am 10. März 2026 aufgrund einer Festnahmeanordnung von Polizeikräften festgenommen. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig und wurde ebenfalls in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.