Neues Wohnprojekt in Graz-Lend: 98 geförderte Wohnungen entstehen

In der Grazer Starhemberggasse entsteht ein neues Wohnprojekt mit 98 geförderten Mietwohnungen. Mit dem Spatenstich wurde nun der vierte und letzte Bauabschnitt des Quartiers im Bezirk Lend gestartet.

Im Grazer Stadtteil Lend wird das Wohnquartier in der Starhemberggasse weiter ausgebaut. Mit dem Spatenstich am Mittwoch, dem 11. März startete der vierte Bauabschnitt eines größeren Wohnprojekts. Insgesamt entstehen dabei 98 geförderte Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist derzeit für Frühjahr 2028 geplant.

Viertes Gebäude im neuen Quartier

Der Wohnbau wird als L-förmiges, siebenstöckiges Gebäude in Massivbauweise errichtet. Geplant wurde das Projekt vom Architekten Hansjörg Tschom. Es handelt sich um den vierten und letzten Bauabschnitt des Quartiers. Bereits zuvor wurden in der Anlage 60, 101 und 102 Wohnungen errichtet. Mit dem neuen Gebäude wird das gesamte Wohnensemble nun komplettiert. Charakteristisch für das Quartier ist die Anordnung der Gebäude. Durch die L-Form entstehen großzügige Innenhöfe mit Grünflächen. Diese sollen sowohl öffentliche und halböffentliche Aufenthaltsbereiche als auch private Gartenflächen für Bewohnerinnen und Bewohner bieten und damit zur Aufenthaltsqualität beitragen.

©ÖWG Wohnbau Spatenstich in der Grazer Starhemberggasse.

Wohnungen mit Balkon oder Terrasse

Die neuen Wohnungen werden zwei bis vier Zimmer umfassen und eine Größe zwischen 49 und 90 Quadratmetern haben. Alle Einheiten verfügen über Balkon oder Terrasse, teilweise auch über zugehörige Gartenflächen. Zudem sind Einbauküchen inklusive Elektrogeräte vorgesehen. Jede Wohnung erhält ein eigenes Kellerabteil, zusätzlich können Tiefgaragenplätze optional angemietet werden. Die Gebäude werden barrierefrei erschlossen und verfügen über Lifte in jedem Stiegenhaus.

Gute Infrastruktur im Umfeld

Der Standort im Bezirk Lend bietet laut Projektentwicklern eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Bus, Straßenbahn und Bahn ermöglichen eine rasche Verbindung ins Stadtzentrum. Auch zahlreiche Einrichtungen des täglichen Lebens befinden sich in der Nähe – darunter Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Gastronomie sowie medizinische Versorgung. Die Wohnungen werden gefördert und provisionsfrei vergeben. Geplant sind unbefristete Mietverträge, die sich am sogenannten Kostendeckungsprinzip orientieren. „Mit dem vierten Bauabschnitt setzen wir ein weiteres starkes Zeichen für leistbaren und qualitätsvollen Wohnraum in Graz“, erklärt Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau. Interessierte können sich bereits jetzt für die Wohnungen vormerken lassen.