Fall aufgedeckt: Au-pair in Graz arbeitete 300 Stunden gratis

Eine 24-jährige Au-pair aus Südostasien arbeitete in Graz deutlich mehr als vereinbart, teils sogar nachts. Dank genauer Aufzeichnungen und Unterstützung der Arbeiterkammer erhielt sie nun 5.200 Euro nachbezahlt.

Die Frau war nach Graz gekommen, um als Au-pair bei einer Familie zu arbeiten. Vereinbart war eine wöchentliche Arbeitszeit von 18 Stunden, hauptsächlich für Kinderbetreuung und Mithilfe im Haushalt. Doch im Alltag entwickelte sich die Situation anders. Die junge Frau musste laut ihren Angaben deutlich mehr Aufgaben übernehmen und regelmäßig länger arbeiten als vorgesehen.

Au-pair dokumentierte jede Stunde

Die 24-Jährige begann deshalb, jede einzelne Arbeitsstunde genau zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen zeigten schließlich das ganze Ausmaß der Mehrarbeit. Insgesamt hatte sie rund 300 Stunden mehr gearbeitet, als ursprünglich vereinbart, ohne dafür bezahlt zu werden. Mit ihren Unterlagen wandte sich die Frau an die Arbeiterkammer Steiermark. Dort prüften Experten den Fall und forderten die Familie zur Nachzahlung der offenen Beträge auf. Neben der Bezahlung der geleisteten Mehrstunden wurden auch nicht konsumierte Ersatzruhezeiten sowie Sonderzahlungen berücksichtigt.

5.200 Euro für Mehrarbeit

Am Ende erhielt die junge Frau eine Nachzahlung von rund 5.200 Euro. Der Fall zeigt laut Arbeiterkammer, wie wichtig es ist, Arbeitszeiten genau zu dokumentieren und sich bei Problemen rechtzeitig beraten zu lassen. Besonders bei Au-pair-Verhältnissen komme es immer wieder zu Unklarheiten über die tatsächlichen Arbeitszeiten.