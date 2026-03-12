Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt eine Grazer Disco mit Feiernden.
30 heimische Bands heizen von 16. bis 18 April das Grazer PPC ein.
Graz
12/03/2026
16. bis 18 April

12. STYRIAN SOUNDS Festival: Diese Künstler heizen das Grazer PPC ein

Vom 16. bis 18. April bringt STYRIAN SOUNDS wieder die steirische Popkultur auf die Bühne - drei Tage voller Live-Musik, DJ-Sets und Premieren im Grazer PPC.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

Nach einem bewegten Jahr in der steirischen Kulturpolitik startet das STYRIAN SOUNDS 2026 bereits in sein 12. Festivaljahr. Vom 16. bis 18. April werden im Grazer PPC auf zwei Floors rund 30 heimische Acts auftreten – von aufstrebenden Newcomern über exklusive Album-Release-Shows bis hin zu lang erwarteten Szene-Reunionen. Das Festival hat seit seiner Gründung zahlreiche lokale Talente begleitet. Unter den ersten Auftritten waren Bands und Künstler wie Granada, Lemo, Bibiza, Paenda, Resi Reiner oder My Ugly Clementine. Viele von ihnen konnten in der Folge große Erfolge feiern, darunter Amadeus Awards, Stadthallen-Shows, Top-Chart-Platzierungen oder sogar der Eurovision Song Contest.

Das heurige Line Up ist wieder bunt

STYRIAN SOUNDS bleibt dem Geist der steirischen Popkultur treu: Ein Mix aus Live-Musik, DJ-Sets und Visual Arts, geschaffen für die lokale Szene. Nach pandemiebedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 wurde das Festival ab 2022 wieder mit ausverkauften Shows fortgeführt. Das gesamte Line Up findest du auf der offizielle Veranstaltungswebsite.

Highlights 2026

BIBIZA – Wunschkonzert! Sein Graz Debut gab der Austro Casanova am Styrian Sounds 2023! Der Newcomer von damals reitet mittlerweile im Galopp von Stadion zu Stadion! Wir freuen uns mega auf sein Live Comeback am Styrian Sounds 2026 im Rahmen des diesjährigen „Focus: Cute Artist“ ! ABRISS!
JO THE MAN THE MUSIC – Release Show! Graz hat endlich wieder einen jungen Popstar! Johanna Gußmagg aka JO THE MAN THE MUSIC erfüllt mit ihrem heiß erwarteten Debut „Soft Skin“ alle Erwartungen! Die internationale Popkritik feiert die Steirerin. Artist to watch 2026!
YUKNO – Mit dem aktuellen Album „Gute Nachtmusik“ liefert das steirische Elektro Pop Duo wiederum ein Meisterwerk ab. Euphorische Zukunftsmusik – Melancholie zum Tanzen!
THE BASE – 30 YEARS RETROSPECTIVE! 1996 erschein das Debut „Jet Crash Kills“ der Grazer Ausnahmeband. Der „Best of“ Abend aus exakt 3 Dekaden „The Base“ wird bereits am Opening Tag ein würdiger Festival Höhepunkt!
MARY POMMER – Release Show! Die gewaltige Stimme der jungen Grazerin begeistert nicht nur bei ihrer Stammband „Livin‘ Vintage“, sondern ab sofort auch Solo! Die brandneue EP mit ihrer gelungenen Mischung aus Rnb, Soul und Dance Beats wird exklusiv am Styrian Sounds Opening Tag präsentiert!
LAURENZ NIKOLAUS – Graz Debut! Mit dem Übersong „Du bist wie“ hat das Indie Trio der großen Tradition des Austro Pop einen neuen Schub gegeben. Top Charts Platzierungen und in allen Streaming Playlists ganz weit vorne. „Focus: Cute Artist“
CHRISTIAN FETISH – Album Release Show! FETISH 69, BUNNY LAKE, BLACK PALM ORCHESTRA! Der Steirer Christian Fuchs ist seit Jahrzehnten ein unermüdlicher Kreativer. Mit seinem brandneuen Projekt CHRISTIAN FETISH kehrt er zurück zu seinen Industrial Rock Wurzeln.
CONAN CITY HARDCORE – Lesung mit den Autoren HC Roth und Chris Magerl! Das Conan City Collective war vor rund 25 Jahren eine Art Ursuppe der steirischen Punkrock Szene. Das heurige Styrian Sounds greift die Geschichte auf und verbindet sie punktuell im Line up mit der Gegenwart – live: Once Tasted Life, Baits, Love God Chaos, Give em Blood ft. AL from Bounce the Ball

Album Release Shows 2026:

JO THE MAN THE MUSIC, LAURENZ NIKOLAUS, CHRISTIAN FETISH, MARY POMMER, COUSINS, DOG HEAD KING, GIVE EM BLOOD, JUNES IVY, MAGDALENA WAWRA
