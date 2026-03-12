12. STYRIAN SOUNDS Festival: Diese Künstler heizen das Grazer PPC ein
Vom 16. bis 18. April bringt STYRIAN SOUNDS wieder die steirische Popkultur auf die Bühne - drei Tage voller Live-Musik, DJ-Sets und Premieren im Grazer PPC.
Nach einem bewegten Jahr in der steirischen Kulturpolitik startet das STYRIAN SOUNDS 2026 bereits in sein 12. Festivaljahr. Vom 16. bis 18. April werden im Grazer PPC auf zwei Floors rund 30 heimische Acts auftreten – von aufstrebenden Newcomern über exklusive Album-Release-Shows bis hin zu lang erwarteten Szene-Reunionen. Das Festival hat seit seiner Gründung zahlreiche lokale Talente begleitet. Unter den ersten Auftritten waren Bands und Künstler wie Granada, Lemo, Bibiza, Paenda, Resi Reiner oder My Ugly Clementine. Viele von ihnen konnten in der Folge große Erfolge feiern, darunter Amadeus Awards, Stadthallen-Shows, Top-Chart-Platzierungen oder sogar der Eurovision Song Contest.
Das heurige Line Up ist wieder bunt
STYRIAN SOUNDS bleibt dem Geist der steirischen Popkultur treu: Ein Mix aus Live-Musik, DJ-Sets und Visual Arts, geschaffen für die lokale Szene. Nach pandemiebedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 wurde das Festival ab 2022 wieder mit ausverkauften Shows fortgeführt. Das gesamte Line Up findest du auf der offizielle Veranstaltungswebsite.
Highlights 2026
Album Release Shows 2026: