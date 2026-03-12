12. STYRIAN SOUNDS Festival: Diese Künstler heizen das Grazer PPC ein

BIBIZA – Wunschkonzert! Sein Graz Debut gab der Austro Casanova am Styrian Sounds 2023! Der Newcomer von damals reitet mittlerweile im Galopp von Stadion zu Stadion! Wir freuen uns mega auf sein Live Comeback am Styrian Sounds 2026 im Rahmen des diesjährigen „Focus: Cute Artist“ ! ABRISS!

JO THE MAN THE MUSIC – Release Show! Graz hat endlich wieder einen jungen Popstar! Johanna Gußmagg aka JO THE MAN THE MUSIC erfüllt mit ihrem heiß erwarteten Debut „Soft Skin“ alle Erwartungen! Die internationale Popkritik feiert die Steirerin. Artist to watch 2026!

YUKNO – Mit dem aktuellen Album „Gute Nachtmusik“ liefert das steirische Elektro Pop Duo wiederum ein Meisterwerk ab. Euphorische Zukunftsmusik – Melancholie zum Tanzen!

THE BASE – 30 YEARS RETROSPECTIVE! 1996 erschein das Debut „Jet Crash Kills“ der Grazer Ausnahmeband. Der „Best of“ Abend aus exakt 3 Dekaden „The Base“ wird bereits am Opening Tag ein würdiger Festival Höhepunkt!

MARY POMMER – Release Show! Die gewaltige Stimme der jungen Grazerin begeistert nicht nur bei ihrer Stammband „Livin‘ Vintage“, sondern ab sofort auch Solo! Die brandneue EP mit ihrer gelungenen Mischung aus Rnb, Soul und Dance Beats wird exklusiv am Styrian Sounds Opening Tag präsentiert!

LAURENZ NIKOLAUS – Graz Debut! Mit dem Übersong „Du bist wie“ hat das Indie Trio der großen Tradition des Austro Pop einen neuen Schub gegeben. Top Charts Platzierungen und in allen Streaming Playlists ganz weit vorne. „Focus: Cute Artist“

CHRISTIAN FETISH – Album Release Show! FETISH 69, BUNNY LAKE, BLACK PALM ORCHESTRA! Der Steirer Christian Fuchs ist seit Jahrzehnten ein unermüdlicher Kreativer. Mit seinem brandneuen Projekt CHRISTIAN FETISH kehrt er zurück zu seinen Industrial Rock Wurzeln.

CONAN CITY HARDCORE – Lesung mit den Autoren HC Roth und Chris Magerl! Das Conan City Collective war vor rund 25 Jahren eine Art Ursuppe der steirischen Punkrock Szene. Das heurige Styrian Sounds greift die Geschichte auf und verbindet sie punktuell im Line up mit der Gegenwart – live: Once Tasted Life, Baits, Love God Chaos, Give em Blood ft. AL from Bounce the Ball

Album Release Shows 2026:

JO THE MAN THE MUSIC, LAURENZ NIKOLAUS, CHRISTIAN FETISH, MARY POMMER, COUSINS, DOG HEAD KING, GIVE EM BLOOD, JUNES IVY, MAGDALENA WAWRA