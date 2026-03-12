Streit ums Parken in Graz: Wird Anwohnerparken gelockert?

Im Grazer Gemeinderat flammt die Debatte um das Anwohnerparken erneut auf. Während die ÖVP das Modell teilweise lockern will, stellt sich die KPÖ klar dagegen und spricht von einem erfolgreichen Projekt für die Bewohner.

Im Sommer 2023 startete im Grazer Univiertel ein Pilotprojekt zum Anwohnerparken. Seitdem ist dort ein Viertel der Stellplätze ausschließlich für Menschen reserviert, die im Viertel wohnen und eine Ausnahmegenehmigung für die Zone 8 oder einen Parkausweis für Menschen mit Behinderung besitzen. Für den Geidorfer Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) ist das Modell ein Erfolg: „Es ist ein absolutes Erfolgsprojekt, für das wir uns im Bezirksrat parteiübergreifend stark gemacht haben.“ Der positive Verlauf führte dazu, dass das Modell später auch im Neutorviertel eingeführt wurde. Als nächster Schritt ist derzeit die Umsetzung im Herz-Jesu-Viertel geplant.

©kk Geidorfs Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) spricht beim Anwohnerparken von einem „absoluten Erfolgsprojekt“.

ÖVP bringt dringlichen Antrag ein

Im heutigen Gemeinderat bringt die ÖVP einen dringlichen Antrag ein. Darin fordert Gemeinderätin Cornelia Leban-Ibraković unter anderem Änderungen beim Anwohnerparken. Laut KPÖ würde der Antrag das bestehende Modell jedoch deutlich aufweichen. Laut KPÖ wünschen sich Bewohner anderer Stadtteile sogar ein ähnliches Modell. Der Vorstoß der ÖVP gehe daher in die entgegengesetzte Richtung.

Kritik an geplanten Änderungen

Besonders kritisch sieht die KPÖ einen Punkt im Antrag. „Wirklich problematisch ist aber der zweite Punkt“, sagt KPÖ-Gemeinderat Philipp Ulrich. „Die ÖVP will das Anwohnerparken zwischen 9 und 17 Uhr faktisch abschaffen. Dafür ist die KPÖ nicht zu haben.“ Die von der ÖVP geforderten „einheitlichen Rahmenbedingungen“ gebe es bereits, betont die KPÖ. Andernfalls wäre das Modell rechtlich gar nicht umsetzbar gewesen.

Kontrollen und mögliche Anpassungen

Anpassungen sollen laut KPÖ dort erfolgen, wo sie notwendig sind. Derzeit laufen etwa rechtliche Prüfungen, damit Hebammen oder Handwerker während ihrer Arbeit kurzfristig parken können. Vorschläge der ÖVP nach zusätzlichen Piktogrammen oder Hinweistafeln stoßen hingegen auf Kritik. „Das Anwohnerparken ist StVO-konform gekennzeichnet, und Autofahrerinnen und Autofahrer können lesen. Wir kennen alle die Debatten über den Schilderwald – ihn weiter aufzuforsten, sollte nicht das Ziel der Stadtpolitik sein“, so Wisiak.

©5 Minuten Das Anwohnerparken wurde 2023 im Univiertel gestartet und später ausgeweitet.

Koalition will Modell sichern

Gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern will die KPÖ den Antrag im Gemeinderat ablehnen und damit das bestehende Anwohnerparken sichern. Zugleich haben sich KPÖ, Grüne und SPÖ darauf verständigt, künftig verstärkt Schwerpunktkontrollen durchzuführen. Hintergrund sind wiederkehrende Beschwerden über Verstöße außerhalb der gebührenpflichtigen Zeiten.