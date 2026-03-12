Graz: Mehr als 200 Menschen bieten Tierheimhunden Zuhause auf Zeit

Die Arche Noah suchte wegen eines großen Umbaus Gastfamilien für ihre Hunde und wird von der Hilfsbereitschaft jetzt regelrecht überrollt. Mehr als 200 Menschen melden sich, um einem Vierbeiner ein Zuhause auf Zeit zu schenken.

Als die Arche Noah vor Kurzem um Unterstützung bat, war schnell klar: Die Tierfreunde in der Steiermark lassen die Hunde nicht im Stich. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich mehr als 200 Menschen, die bereit sind, einem Tierheimhund während der Bauarbeiten ein Zuhause auf Zeit zu geben. Für das Team des Tierschutzhauses ist diese Resonanz alles andere als selbstverständlich. „Wir sind wirklich überwältigt von der großen Bereitschaft zu helfen“, heißt es seitens der Arche Noah. Die Zahl der Anfragen war so groß, dass es aktuell nicht möglich ist, jede einzelne Nachricht persönlich zu beantworten.

Umbau bringt Herausforderung für Hunde

Der Hintergrund der Aktion: Nach acht Jahren Vorbereitung startet am 23. März endlich der Umbau des Hundebereichs im Tierschutzhaus. Möglich wird das Projekt dank der Unterstützung des Landes Steiermark. Für die Hunde bedeutet die Baustelle allerdings vor allem eines: Lärm, ungewohnte Gerüche und viel Unruhe. Genau deshalb wurde die Aktion „Baustellen-Urlaub“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, den Vierbeinern während der Bauphase einen möglichst ruhigen Platz zu bieten – in einer Wohnung oder einem Haus bei tierlieben Menschen.

©Arche Noah Große Hilfsbereitschaft: Mehr als 200 Menschen meldeten sich, um Grazer Tierheimhunden während der Bauarbeiten ein Zuhause auf Zeit zu schenken.

Für alle Hunde ist bereits ein Platz gefunden

Die enorme Hilfsbereitschaft hat nun für eine besonders schöne Nachricht gesorgt: Für alle Hunde konnten bereits passende Pflege- oder Urlaubsplätze organisiert werden. Damit steht dem Baustart nichts mehr im Weg. Dass die Aktion so viele Menschen erreicht hat, führt die Arche Noah auch auf die breite Berichterstattung in den Medien zurück.