80.000 Quadratmeter Natur: Graz startet großes Biodiversitätsprojekt

Mehr als 450.000 Euro Fördergeld fließen nach Graz: Mit dem Geld aus dem Biodiversitätsfonds sollen neue Blüh- und Streuobstwiesen entstehen. Insgesamt werden über 80.000 Quadratmeter Naturflächen geschaffen oder aufgewertet.

Graz erhält 451.339 Euro aus dem Biodiversitätsfonds des Bundes für das Projekt „Wiesen- vielfalt – Vielfaltswissen“. Der Fördervertrag wurde nun unterschrieben. Die Fördersumme deckt die Investitionskosten zu 100 Prozent. Mit den Mitteln werden in den kommenden Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet umgesetzt. Unterschiedliche Wiesentypen als Lebensraum für zahlreiche Tierarten stehen dabei im Mittelpunkt. „Dass wir die volle Förderung bekommen, zeigt: In Graz wird sehr sorgfältig geplant und gearbeitet. Unsere Projekte überzeugen auch auf Bundesebene“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. „Wir holen damit über 450.000 Euro nach Graz – für mehr Artenvielfalt und mehr Lebensqualität in unserer Stadt.“

Maßnahmenpaket umfasst über 80.000 Quadratmeter

Im Rahmen des Projekts werden an mehreren Standorten im Stadtgebiet Blühwiesen, Extensivwiesen, Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen angelegt oder ökologisch aufgewertet, zwei Feuchtwiesen wurden bereits 2025 geschaffen. Viele spezialisierte Tierarten, von Bestäubern bis zu Amphibien, können so ihre Lebensräume zurückerobern. „Meinem Team ist es gelungen, mit einem Projekt zu überzeugen, das die Anlage und fachgerechte Pflege verschiedener Wiesentypen auf städtischen Flächen fördert. Damit wird der Grundstein für deren langfristige Sicherung als unersetzbare Lebensräume für diverse Arten gelegt,“ so Robert Wiener, Abteilungsleiter Grünraum und Gewässer. Insgesamt umfasst das Maßnahmenpaket über 80.000 Quadratmeter naturnahe Flächen. Dazu kommen begleitende Maßnahmen wie Informationsangebote, Workshops mit Bürgern sowie Schulungsangebote für Mitarbeiter der Holding-Grünraum und GBG.

Anerkennung für Arbeit der Grazer Fachabteilungen

Die positive Bewertung durch den Biodiversitätsfonds ist auch eine Anerkennung für die Arbeit der Grazer Fachabteilungen. „Die Kolleg:innen in der Grünraumabteilung leisten hier hervorragende Arbeit. Diese Förderung zeigt, dass Graz nicht nur gute Ideen hat, sondern sie auch professionell umsetzt“, so Schwentner.