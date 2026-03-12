Fünfte „Flexity“-Straßenbahn in Graz angekommen

Die neuen Straßenbahnen für Graz rollen weiter an. Gestern ist bereits die fünfte „Flexity“-Garnitur in der Stadt eingetroffen. Insgesamt hat die Holding Graz 31 der modernen Fahrzeuge bestellt.

Die Grazer Straßenbahnflotte wächst weiter. Am Mittwoch, dem 11. März 2026, ist die fünfte „Flexity“-Garnitur in Graz angekommen. Das Fahrzeug mit der Nummer 543 wurde in die Stadt geliefert und ergänzt damit die bisherigen Garnituren. Insgesamt hat die Holding Graz 31 dieser modernen Straßenbahnen beim Hersteller ALSTOM bestellt. Schritt für Schritt sollen sie künftig das Grazer Netz verstärken.

Start mit umfangreichen Tests

Bevor die neuen Straßenbahnen im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden können, müssen sie zahlreiche Tests absolvieren. Bereits am 22. Juli 2025 wurde die Garnitur mit der Nummer 541 per Tieflader in die Hauptwerkstätte der Wiener Linien gebracht. Dort fanden auf langen Testgleisen umfangreiche Probefahrten statt. Dabei wurde auch die Software der neuen Fahrzeuge optimiert.

Erste Ankunft in Graz im Oktober

Nach den Tests ging es im Herbst weiter Richtung Steiermark. Am 3. Oktober wurde die erste neue Grazer Straßenbahn erneut auf einen Tieflader verladen. Nur wenige Tage später, am 6. Oktober frühmorgens, traf schließlich die erste „Flexity“-Garnitur mit der Nummer 542 in Graz ein.

Weitere Prüfungen in der Stadt

Seitdem wird intensiv getestet. Mit den bislang vier in Graz befindlichen Garnituren wurden zahlreiche Test- und Genehmigungsfahrten durchgeführt. Diese Fahrten sind notwendig, bevor die neuen Fahrzeuge später regulär auf den Linien unterwegs sein dürfen. Mit der nun eingetroffenen fünften Garnitur geht der Ausbau der neuen Straßenbahngeneration in Graz weiter.