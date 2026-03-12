Beim Flohmarkt im CITYPARK verkaufen Kinder ihre Spielsachen

Am Freitag, dem 20. März, und Samstag, dem 21. März, verwandelt sich der Panorama Platz im Grazer CITYPARK wieder in einen bunten Marktplatz. Beim beliebten Kinderspielzeug-Flohmarkt übernehmen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren das Ruder und verkaufen ihre gut erhaltenen Spielsachen. Auf den Tischen finden sich Baukästen, Bücher, Puppen, Spiele oder Kuscheltiere. Für Besucher bietet sich dabei die Gelegenheit, in Ruhe zu stöbern und vielleicht das eine oder andere Schnäppchen zu entdecken.

Second-Hand mit Spaßfaktor

Der Flohmarkt steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Spielsachen, die zu Hause vielleicht nicht mehr gebraucht werden, bekommen hier eine zweite Chance. Gleichzeitig erleben die jungen Verkäufer, wie spannend es sein kann, eigene Dinge weiterzugeben.

Buntes Kinderprogramm rund um den Flohmarkt

Rund um die Verkaufsstände wartet außerdem ein abwechslungsreiches Programm auf die kleinen Besucher. Beim Kinderschminken und bei Tattoos können sich Kinder mit bunten Motiven verwandeln. Wer zwischendurch eine Stärkung braucht, kann sich am Zuckerwatte-Stand etwas Süßes holen. Kreative Köpfe kommen bei der Mal- und Bastelstation auf ihre Kosten. Ein Highlight für viele Kinder sind die Auftritte bekannter Maskottchen. Sie stehen für Fotos bereit und sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Am Freitag finden die Auftritte um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr statt. Am Samstag sind sie um 10.30 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr geplant.