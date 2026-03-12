Drohanruf beim LKH Graz – Polizei im Großeinsatz

Polizeistreifen sorgten am Donnerstagnachmittag beim LKH Graz für Aufsehen. Eine Leserin meldete zunächst eine „Bombendrohung am LKH Graz“. Die Polizei stellt jedoch klar: Es handelte sich um einen unspezifischen Drohanruf.

Am Donnerstagnachmittag, dem 12. März 2026, kam es beim LKH Graz zu einem Polizeieinsatz. Gegenüber der Redaktion meldete sich zuvor eine Leserin mit den Worten: „Bombendrohung am LKH Graz.“ Mehrere Polizeikräfte waren daraufhin rund um das Krankenhausgelände wahrnehmbar. Seitens der Landespolizeidirektion Steiermark wird gegenüber 5 Minuten jedoch betont, dass es sich nicht um eine konkrete Bombendrohung gehandelt hat.

Unspezifischer Drohanruf

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Polizei: „Vor einigen Stunden gab es einen Drohanruf. Es handelte sich dabei jedoch um keine konkrete Bombendrohung, sondern um einen unspezifischen Drohanruf.“ Aufgrund solcher Meldungen wird dennoch sofort reagiert. „Jede Art von Drohung oder Notruf wird überprüft und ernst genommen“, heißt es weiter von der Polizei. Der Einsatz fand am Nachmittag zwischen etwa 16 und 17 Uhr statt. Laut Polizei bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Menschen oder das Krankenhaus. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde wieder beendet werden.