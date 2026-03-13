Crash im Kreisverkehr: Biker (43) stürzt nach Kollision mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 12. März 2026, in Graz-Liebenau wurde ein 43-jähriger Motorradlenker verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Ostbahnstraße im zweispurigen Kreisverkehr auf der linken Spur und wollte diesen in Richtung Liebenauer Tangente verlassen. Beim Verlassen befand sich zur selben Zeit ein Pkw auf der rechten Spur, welcher seine Fahrt im Kreisverkehr forstsetzen wollte. Der 43-jährige Biker versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, was jedoch misslang. Bei der Kollision kam der Motorradlenker zu Sturz und verletzte sich. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Zeugen und Ersthelfer gesucht

Die Polizei sucht nun nach zwei Ersthelfern und weiteren Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz, unter der Telefonnummer 059 133/ 65-4110, erbeten.